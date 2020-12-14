蘭陽女當家／推太平山森鐵復甦 林姿妙、吳澤成一拍即合
蘭陽女當家／推太平山森鐵復甦 林姿妙、吳澤成一拍即合
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-12-14 08:00:00
太平山林業極盛時期，經由「五分仔車」從太平山將木材輸運至羅東竹林車站的林道曾經扮演重要角色，只是隨著伐木業凋零，這些鐵道也逐漸被廢棄。宜蘭縣長林姿妙在一次聚會當中與曾經擔任宜蘭縣代理縣長的行政院公程會主委吳澤成提及可以藉由太平山森林鐵路復甦發展宜蘭觀光，而吳澤成也非常認同此一看法，兩人不謀而合，開啟推動太平山森林鐵路復甦計畫。
太平山森林鐵路早年是太平山伐木用來作為木材貨物及客運服務的交通要道，從土場至竹林全長約37公里，沿線設有竹林、歪仔歪、大洲、二萬五、三星、天送埤、清水湖、牛鬥、樂水及土場，共計10處車站，因鐵路軌距窄、機關車廂狹小，規格約為縱貫鐵路的一半，所以俗稱「五分仔車」。太平山森林鐵路隨著太平山林場停產，1979年全線停駛，結束長達56年的鐵路輸運，之後沿途鋼軌陸續被拆除，場站也逐漸閒置、廢棄，森林鐵路隨之沉寂。
由於太平山森林鐵路乘載不少宜蘭人過往的記憶，如果有機會讓它復甦不僅喚醒時空記憶，也復甦了宜蘭林場的文化歷史，更可促進宜蘭觀光發展，這是林姿妙對於太平山林鐵復甦的想法。林姿妙表示，有一次聚會，她向吳澤成提起這個構想，吳澤成聽了之後大表認同，並說他擔任代理縣長時也有過這樣的想法，於是兩人一拍即合，決定一起推動太平山森林鐵路復甦計畫。
為推動太平山森林鐵路復甦，吳澤成以行政院政務委員身分邀相關單位實地會勘，而林姿妙也承諾由宜蘭縣政府負起可行性評估的責任，目前平原線與山地線的可行性評估正在進行當中，而交通部也補助了評估費用，預計2022年底可以將評估報告呈報中央。林姿妙說，好的開始就是成功的一半，她會與吳澤成政委繼續密切配合推動太平山森林鐵路復甦。
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