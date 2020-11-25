日本新年必吃！道地鰤魚和牛涮涮鍋搭配蕎麥麵暖心開賣

時序開始進入冬季，又是個適合大啖火鍋的季節，往年都主打日本和牛涮涮鍋的業者今（2020）年選擇在冬天推出「日本年味」火鍋，用鰤魚和蕎麥麵讓台灣消費者也能過個道地的日本年！

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日本涮涮鍋品牌黑毛屋本家於12月17日至1月3日推出「聖誕跨年套餐」雙人3980元、四人7960元，另加10%服務費，主打富山鄉土料理「鰤魚涮涮鍋」，大啖日本人在除夕必吃的「吉利魚」 - 鰤魚，生食等級的肉質，奢侈地以涮涮鍋呈現，搭配日本和牛、伊比利豬、波士頓龍蝦、北海道干貝、北寄貝等多樣頂級海陸食材，呈現一款極致享受的奢華火鍋。

▲在日本，鰤魚為「吉利」的象徵，是除夕或慶賀時必吃的美味。（圖／記者黃仁杰攝）

在日本，鰤魚為「吉利」的象徵，是除夕或慶賀時必吃的美味。由於冬季嚴寒時，鰤魚洄游南下儲存了豐厚油脂，正是最為肥美的時節，也是日本人人皆知、極具代表性的冬季美味。將使用貝類、雞骨、蔬菜熬煮出鮮郁高湯淋上鰤魚片，使油脂適度地融化，半熟的肉質呈現令人驚豔的細緻與甘甜，隨著喜好搭配水菜、沾上酸甜的金桔碰醋醬享用。



▲使用貝類、雞骨、蔬菜熬煮出鮮郁高湯淋上鰤魚片，使油脂適度地融化。（圖／記者黃仁杰攝）

套餐包含前菜、季節野菜盤、美味逸品、甜點與飲品，還可品嚐到日本「食」文化中的除夕「延壽蕎麥麵」，象徵著切斷今年的厄運、迎接美好的一年。此外，冬季限定的鰤魚和牛涮涮鍋單人套餐，於12月1日起至3月1日止開賣，售價1680元加10%服務費，感受日本冬季獨有的鄉土鍋物美味。