「上班通知」看板被她拿下！陳柏惟怒嗆：再拿就把豬牽走

國民黨立院黨團舉行第12度杯葛立院院會，但行政院長蘇貞昌仍無法上台報告，台灣基進立委陳柏惟昨（24）日下午自製一個「Chill、鬥完了，該上班了吧！」的牌子坐上主席台，呼籲國民黨立委該上工了，沒想到他一離席，國民黨立委吳怡玎就將看板拿下。對此，陳柏惟則在臉書怒嗆「再動我牌子，我就把豬牽走！」

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陳柏惟自製了「Chill、鬥完了，該上班了吧！」的小看板放在主席台上，他下午3點48分離開議場，怎料吳怡玎就立刻將牌子拿下，而陳柏惟4點4分回場內時發現牌子被拿走，便重新撿回，並在牌子上寫下「再動我牌子！我就把豬牽走！」隨後將牌子放回主席台才離去。

事後，陳柏惟也在臉書貼出照片表示，「我剛走的時候牌子被拍掉了，我不跟小孩子計較，因為小孩要教。下次不可以喔！」同時更指出，「中國國民黨團平常下班時間佔用議場吹冷氣、盜用會議室辦同樂會，但到了真正該上班的時間，卻怠忽職守連續12次拒絕開會讓行政院長施政報告，實質辯論政策，嚴重影響2300萬國人權益。」（編輯：許苡晴）