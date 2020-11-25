快訊／再增5境外移入　陳時中：5移工檢疫期滿確診

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指揮中心指出，案623、624皆為菲律賓籍，分別為20多歲女性及30多歲男性，於11月10日、11日自菲律賓來台工作，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今皆無症狀，11月23日、24日進行期滿前採檢送驗，皆於今日確診，目前住院隔離中。由於2名個案皆無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，因此無匡列接觸者。