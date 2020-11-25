快訊／再增5境外移入 陳時中：5移工檢疫期滿確診
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-11-25 14:12:10
只維持了一天的零確診，中央流行疫情指揮中心今（25）天再度傳來壞消息，公布國內新增五例境外移入確診個案，分別為案620到624，分別是來自印尼及菲律賓的五名移工。
指揮中心表示，案620、621、622皆為印尼籍女性，年齡介於30多歲到40多歲，在11月10日從印尼來台工作，入境後到集中檢疫所檢疫，11月23日檢疫期滿送驗，採檢後於今日確診，目前住院隔離中。根據指揮中心表示，3名個案皆無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，因此無匡列接觸者。指揮中心指出，案623、624皆為菲律賓籍，分別為20多歲女性及30多歲男性，於11月10日、11日自菲律賓來台工作，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今皆無症狀，11月23日、24日進行期滿前採檢送驗，皆於今日確診，目前住院隔離中。由於2名個案皆無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，因此無匡列接觸者。
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