【NOW辯風向】直播／您是否支持憲法下修18歲公民權？
【NOW辯風向】直播／您是否支持憲法下修18歲公民權？
記者陳錦欣/綜合報導
calendar_today2020-11-25 20:30:00
由資深藝人、相聲演員宋少卿，和新生代網紅阿樂一同主持的《NOW辯風向》，是一個探討社會、生活、兩性議題的辯論節目；而今天晚上9點準時來討論的議題就是「是否支持憲法下修18歲公民權」？
本集節目邀請國民黨修憲委員陳玉珍、支持下修18歲的公民權的社民黨台北市議員苗博雅以及時代力量台北黨部主委陳志明為正方論述支持的理由，並由經過海選脫穎而出的優秀學生作為反方，代替反對方發問政治人物，兩方要來對修憲議題進行激辯。 節目的核心價值是多元且開放的。我們尊重並且希望傾聽社會上的各種聲音，舉凡兩性相處、民生消費、政策議題都可以成為節目中討論的議題。透過兩造雙方正反兩面的觀點，可以打開你的視角，增加更多看見的可能。 《NOW辯風向》將於9月9日晚間9點起，在NOWnews今日新聞臉書、Youtube頻道直播，精彩內容、節目精華也請鎖定《NOW辯風向》官方Youtube，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多內容。