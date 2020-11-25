電業新法上路 台電對業者說清楚、講明白
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-11-25 14:41:06
為提升民眾服務品質，加速民眾申請用電供電時程，台電嘉義區營業處今(25)日上午9點開始，在區處的業務大樓，與台灣區電氣工程工業同業公會嘉義辦事處合辦，對超過100位光電、電氣承裝等業者「說清楚、講明白」的實施教育訓練。
政府推綠能發展光電、國中小學教室全面裝設冷氣、農委會養殖漁業新用電優惠、工廠管理法及農地違規用電源頭管制措施等，各專案公布實施後，內容錯綜複雜，台電為簡化流程，讓民眾與承接業者在申請相關作業時，能夠清楚而明白的了解相關配合事項，讓整個申請作業流程更加順暢，台電嘉義區處邀相關業者齊聚實施教育訓練，並面對面雙向溝通，清楚而明白的解決疑難問題。台電嘉義區營業處長謝義隆表示，近期政府推出多項施政方案，嘉義區營業處已雖已多次透過地方宣導會、說明會進行宣導，民眾申請用電檢附文件已同時配合調整，如農地申請用電均需取得主管機關或各目的事業主管機關許可，才可供電等，希望藉由本次的宣導，能更清楚而明白的讓民眾了解申請用電時程。台灣區電氣工程工業同業公會嘉義辦事處主委邱鴻珍指出，近期農漁業相關法規修正後，民眾申請養殖漁業優待及農地用電檢附許可文件已不盡相同，且電氣承裝業未來需接力承接各學校內線設備裝置等工作，所以業者與台電公司之充分溝通，將有助於民眾瞭解新法規上路後，申請用電配合事項，以提升服務品質。