愛犬產下超Ｑ綠色狗寶寶　菲國飼主驚喜取名「芥末」

繼上個月在義大利撒丁島（Sardinia）出現罕見綠色狗狗誕生的驚喜後，近日在菲律賓也出現一隻綠色狗寶寶降生。一名飼主早上醒來後發現自己的愛犬誕下四隻毛小孩，卻意外發現其中一隻的毛髮是綠色的，讓他大感驚訝，將照片上傳至網路與網友分享，掀起一陣討論。

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綜合外媒報導，這名住在菲律賓拉烏尼翁省（La Union Province）的女飼主拉薩馬納（Chona Lacsamana），養了一隻名叫摩卡（Mocha）的狗狗，10月25日早上她醒來時，發現懷孕的摩卡已經產下四隻可愛的毛小孩，每一隻的膚色都略有不同，有白色、黑色和棕色，但最讓她感到驚奇的是其中一隻寶寶的毛色竟成淺綠色。

拉薩馬納表示，當時她一度以為是生產過程中沾染到污血，但仔細一看發現毛髮確實是綠色的。這個令人驚喜的禮物讓她開心地將它命名為「芥末」，並表示自己不會把芥末送給別人，因為摩卡的每一隻寶寶都很特別，因此會像照顧摩卡一樣好好照顧他們。



▲義大利農夫馬洛奇（Cristian Mallocci）飼養的牧羊犬也誕下一隻綠色的狗寶寶，他將之取名為「開心果」（Pistachio）。（圖／翻攝自推特） 在芥末誕生的前一個月，一名義大利農夫馬洛奇（Cristian Mallocci）飼養的牧羊犬也誕下一隻綠色的狗寶寶，他將之取名為「開心果」（Pistachio）。馬洛奇對這隻綠色的小驚喜相當重視，認為開心果身上的綠色會帶來希望和好運氣，他把其他牧羊犬寶寶都送走，唯獨留下開心果，更表示要把它訓練成一隻稱職的工作犬。

據悉，綠色狗寶寶並非毛髮真的呈現綠色，或天生基因導致，而可能是在子宮內接觸到母親的「膽綠素」（biliverdin）的色素，在狗狗出生幾週後顏色便會慢慢退去。