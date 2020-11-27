東森爆料華視預謀接手中 莊豐嘉打臉：這個預謀真天真
東森爆料華視預謀接手中 莊豐嘉打臉：這個預謀真天真
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-27 08:00:00
先前外傳NCC主委陳耀祥指定，《華視新聞資訊台》接手52台《中天新聞台》一事，已遭NCC澄清為誤傳，近日又傳出東森《57爆新聞》節目表示，已掌握華視明年新增的預算資料，可證實華視早已預謀要搶52新聞台。對此，華視總經理莊豐嘉在臉書打臉，「新聞部也才增加2千萬元製作費，要做全天候的新聞台要花費好幾億，也可以被扭曲成預謀？」
由於中天換照不通過，即將空出52台，各大有線電視系統集團也紛紛送出遞補名單，目前符合資格的有寰宇、台視、中視、華視數位新聞台，日前東森《57爆新聞》節目中，透露「他們掌握了一份華視新聞部的資料，可證實華視已經編列預算，提早預謀要搶先52電視台。」對此，莊豐嘉槓上東森，在臉書發文表示，有東森《57爆新聞》節目的記者來問說，他們掌握一份華視新聞部比較各新聞台人力編制，並編列明年新增預算的資料，證實顯然華視早就預謀要搶進52新聞台而預先準備。
莊豐嘉反問「在東森的媒體朋友，明年我們新聞部也才新增２千萬元的製作費，頂多做兩個節目就花光了。相較於要辦一個全天候的新聞台必須至少好幾億元（至少增加一倍的人力）經費才有辦法做到的媒體常識，也可以被扭曲附會成是預謀？」他狠酸，只能說，這個預謀還真的有夠天真。做東森５７爆新聞節目的人，相信更是天真無暇。
最後，莊豐嘉表示，據這個節目說，NCC上午宣布，華視晚間新聞就做好字卡，顯然也是早就知道。「你嘛幫幫忙，你們節目做字卡是要從前一天開始做起嗎？還是你們沒做過字卡？另外，當然不是只有華視，還有公視內容當後盾。買一送一這樣的好事，為什麼觀眾不要？」
新聞來源為Newtalk 新頭殼