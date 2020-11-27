電競／年薪超NBA「魔獸」　台灣好手破億合約寫賽史新頁

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季後，SN的選手身價水漲船高，不僅上路選手Bin和中路選手Angel都有LPL自家戰隊想挖角，而陣中經驗最佳的SwordArt，也已經確定下一季將轉戰北美。
此前LCS賽區最大合約的紀錄，是由韓籍選手Huni(許勝勳)所保持的，當時Dignitas戰開給他一張2年230萬美元的合約，而年均薪最高的同樣是由韓籍選手Impact(鄭恩英)所保持的120萬美元，而這2個紀錄都已經雙雙被SwordArt給打破。
北美賽區一向被認為是《英雄聯盟》四大賽區中最弱的賽區，今年又有多名老將如——Bjergsen和Doublelift選擇退役，戰力急需補充；而他們也花錢不手軟，開高價挖角別賽區的頂級選手，得到天價合約的不只有SwordArt，早先歐洲「法王」Perkz已經和C9簽約，雖然合約數字不清楚，不過知名電競記者Jacob Wolf(原ESPN電競部門記者)爆料，Perkz的薪資可能和SwordArt相去不遠，同時他也為北美賽區一下子迎來兩位「300萬先生」感到不可思議。
「蛇蛇」的這一份合約，甚至已經超過了許多北美四大體育聯賽的選手了，拿今年剛跟隨洛杉磯湖人奪得總冠軍的替補中鋒Dwight Howard來看，後者剛和費城76人簽下1年260 萬美元的合約，而NBA之中和他一樣簽下老將底薪合約的選手不在少數，甚至還有很多未保障合約。
電競聯賽近年快速發展，2018年亞運已經成為正式項目，儘管它整個產業和傳統體育聯賽相比，規模仍顯稚嫩，不過確實展現了迎頭趕上的氣勢。
LPL聯賽近年已經發展成為僅次於中超和CBA之外的本土第3大體育聯賽，根據騰訊發布的《英雄聯盟中國電競白皮書》LPL頂級俱樂部平均估值約為12.5億元人民幣，而雖未經證實，不過外界認為有9名選手年薪能超過千萬人民幣以上，而中國男籃領軍人物易建聯的年薪也不過在1500-2000萬左右。
無論是在LCS、《英雄聯盟》、甚至台灣電競界，這都是相當有指標性的一筆簽約，它的出現證實了電競圈正在發出讓人不可忽視的聲音。