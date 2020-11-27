特企／即刻入主千坪公園首席　王墅之國「環泥大名邸」

平鎮山仔頂地區受坤慶重劃特區影響，一直是桃園市政府開發重點，在台灣經濟起飛的年代，坤慶紡織成就平鎮的黃金發展。經過60年的歲月，轉型發展後的坤慶國際公司，將16000多坪的坤慶紡織舊廠，捐出7000多坪的土地，作為「坤慶重劃特區」，特區中規劃有3000多坪的公園綠地、山仔頂圖書館、道路系統、停車場，和污水處理場。家樂福承租了部分土地，這座營業面積萬坪的商場，更串聯起南豐、南勢雙商圈，帶動山仔頂地區的全面發展，南桃園的產經重心，可以說就在這裡！

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由台南幫坤慶國際公司&環泥建設，聯袂開發的「坤慶重劃特區」，區內唯一優先做到天然氣、電線電纜、污水排水地下化，一期的「環泥大名邸」已經全新落成，大面寬、大棟距，3000坪公園首席的珍稀價值，鄭文燦市長於山仔頂圖書館啟用當日，更前往此座「環泥大名邸」社區門前的公園，公園中有兒童遊樂設施，溜冰場，綠意盎然規劃得宜。

「環泥大名邸」這座新古典崗石王國，把「坤慶重劃特區」變成平鎮的法國一樣，吸引不少自營商、企業二代等特定富裕人士眼光！後續還有二、三期建築逐步推動，從土地開發、規劃到興建完成，坤慶國際公司&環泥建設投注很多時間與心力，把「坤慶重劃特區」，成為了山仔頂最優質、最舒適的居住地！現在，山仔頂圖書館已經完工啟用，相信更為區域增添悠遠書香，在濃郁的文化氛圍裡，讓我們在書香中更進步，一同見證更美好的生活！