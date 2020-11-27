郭雪芙主動獻吻　汪東城笑回一句話尷尬了

汪東城在《因為我喜歡你》裡告白愛上郭雪芙後，體貼護愛的追求攻勢，終於在本周成功擄獲芳心，還意外獲郭雪芙霸氣獻吻，汪東城確認女方心意，也以甜蜜熱吻回敬，濃烈愛火閃爆全場。在拍攝這場浪漫唯美的吻戲，郭雪芙自嘲脖子差點扭到，「我快要抽筋了！」汪東城也因為接吻的角度，鼻孔剛好被郭雪芙的鼻子抵住，笑稱呼吸困難，排戲對詞時，還搞笑對郭雪芙說：「我剛才忘了刷牙！」

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▲汪東城（左）真情感動郭雪芙。（圖 / 八大提供）

× ▲汪東城（左）真情感動郭雪芙。（圖 / 八大提供）

汪東城真情感動郭雪芙，即將在明（28）日播出告白成功，戲外他則是被告白的經驗居多。汪東城說，最難忘的是曾經每天收到同一位學妹送的早餐和情書，持續1年多，直到他畢業，至今仍印象深刻。儘管擁有眾多粉絲，但汪東城自爆在感情上也曾受傷過，透露曾向一位相處愉快、年紀稍長的姊姊告白，沒想到卻換來對方回應 :「不好意思！我只把你當弟弟。」無緣的姊弟戀，讓他當時頗為挫折。

▲張本渝（左）、陳泂江兩人愛意逐漸明朗。（圖 / 八大提供）

× ▲張本渝（左）、陳泂江兩人愛意逐漸明朗。（圖 / 八大提供）

同樣是姊弟戀情節，張本渝和新加坡男神陳泂江，在劇中對彼此的愛意逐漸明朗，令粉絲們期待這對老師與學生家長的感情發展，張本渝表示，雖然和陳泂江是首度合作，但因為兩人都喜歡運動，也都愛狗，所以雙方有許多共同話題可以聊。在陳泂江跨海來台拍戲期間，張本渝也常跟他分享私房的美食地圖，張本渝說：「本來要帶他去喝很好喝的調酒，但無奈彼此戲外的空檔時間對不上，只好作罷。」儘管如此，熱心的張本渝仍趕在陳泂江離台前，排除萬難帶他去參觀故宮，善盡地主之誼。