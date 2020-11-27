我把金十字變小了！迷你版3D悠遊鑰匙圈　網友大呼卡哇伊

已有近70年歷史的金十字胃腸藥，與綠油精同為新萬仁旗下兩大明星商品，更是許多六、七年級生們從小到大，家中常見的必備良藥。藍白配色加上圓柱造型鐵罐，斗大的招牌十字標誌，裡面還有可愛的小勺子，辨識度極高，更帶著淡淡清爽的漢方香氣，受到大眾喜愛，也成為許多人一路以來，關心全家腸胃健康、且值得信賴的貼心小幫手。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲腸胃問題困擾許多職場上班族。（圖／資料照片）

× ▲腸胃問題困擾許多職場上班族。（圖／資料照片）

現代人平日生活壓力大，尤其是職場工作有時難免飲食不正常，早上趕著開會忘了吃早餐、只有空腹喝了咖啡提神；中午隨便扒兩口飯就得繼續趕工，根本沒時間細嚼慢嚥；到了晚上又餓到暴飲暴食，甚至還要吃點重口味-宵夜解饞，加上外送文化興起，任何時間隨時都可以點餐。因此，關心腸胃健康，改善不良飲食習慣，更是現代人不能忽視的重要議題。



▲金十字3D造型悠遊鑰匙圈，還有可愛小湯匙，搭車或消費拿出來嗶一下，馬上吸引旁人目光。（圖／資料照片）

× ▲金十字3D造型悠遊鑰匙圈，還有可愛小湯匙，搭車或消費拿出來嗶一下，馬上吸引旁人目光。（圖／資料照片）

最近有網友發現，金十字怎麼變可愛了！原來品牌為了更貼近年輕族群生活日常，不斷嘗試新創意，今年推出了3D造型悠遊鑰匙圈，就是要時時刻刻陪在大家身邊，拉近生活的距離。這個迷你版的金十字3D造型悠遊鑰匙圈，不僅完整呈現可愛小藥匙，擬真度100%，而且還附有悠遊卡功能，掛在隨身包包上，搭車或到便利商店消費，只要輕鬆「嗶」一下，馬上吸引到旁人好奇的眼光！





不少網友看到反應相當熱烈，直說「卡哇伊～超想要！」、「收藏+1」、「掛了這個迷你金十字，感覺胃都舒服了」、「每天上下班搭捷運刷這個金十字，就隨時提醒自己要顧好腸胃，好貼心」。



▲3D造型悠遊鑰匙圈附伸縮拉繩。（圖／資料照片）

× ▲3D造型悠遊鑰匙圈附伸縮拉繩。（圖／資料照片）

不過這個超可愛等比縮小的3D造型悠遊鑰匙圈目前只送不賣，有錢也買不到！這可逼急了一堆網友，紛紛敲碗詢問該如何獲得？原來只要上網參加簡單趣味的職場解謎小遊戲，就有機會拿到！





遊戲中，玩家必須根據不同員工(嫌疑犯)的提示，仔細觀察每個人的辦公桌，蒐集線索，找出誰是偷走辦公室秘寶的人。答對並完成資料填寫者，就有機會抽中限量的金十字胃腸藥3D造型悠遊鑰匙圈。





快點擊連結參加活動，戴上你的偵探帽，運用你的觀察力與判斷力，解開謎題，就有機會獲得！

▲快來一起揪出兇手，留下資料 有機會抽中超可愛3D造型悠遊鑰匙圈。（圖／資料照片）