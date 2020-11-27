台灣手搖茶飲節首賣　新崛江封街三天「飲」爆全世界

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台灣手搖茶飲節首賣　新崛江封街三天「飲」爆全世界

記者蔡佳宏/高雄報導

calendar_today2020-11-27 21:10:00

▲「2020臺灣手搖茶飲節」活動於11月27日至29日在高雄新崛江商圈舉辦。（圖／記者蔡佳宏攝,2020.11.27）
▲「2020臺灣手搖茶飲節」活動於11月27日至29日在高雄新崛江商圈舉辦。（圖／記者蔡佳宏攝,2020.11.27）
臺灣手搖茶飲國際馳名，不管大街小巷、百貨商圈，各國城市等都能看到，手搖茶飲毫無懸念贏得「國飲」的美名，經濟部商業司在今年首次舉辦「2020臺灣手搖茶飲節」，共徵選出117家實力派業者，讓臺灣手搖茶「飲」領潮流，並於27日至29日連續三天在高雄新崛江商圈封街舉辦2020臺灣手搖茶飲節活動。
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▲經濟部商業司副司長陳秘順（左三）、高雄市經發局主秘呂育德（右三）。（圖／記者蔡佳宏攝,2020.11.27）
▲經濟部商業司副司長陳秘順（左三）、高雄市經發局主秘呂育德（右三）。（圖／記者蔡佳宏攝,2020.11.27）
適逢感恩的季節，商業司爲感謝平安、祝願幸福，特別於11月27日至29日在高雄新崛江商圈舉辦「2020臺灣手搖茶飲節」活動，邀集來自全臺文青派、網美風、療癒系、星光幫的30家手搖茶飲業者，帶著自豪的招牌手搖茶飲一起來比拚，以茶色佐創意，搖出一杯一杯視覺與味覺雙享受的傳奇手搖茶飲。
經濟部商業司副司長陳秘順表示，活動除了知名手搖茶飲搖翻天外，還有超過70家的美味茶食、愛心公益及新崛江商圈店家等百家好店一起總動員，現場還加碼消費滿500元，就有機會把Switch、手搖飲品券(如： 日出茶太、老虎堂、康青龍人文茶飲、大苑子等)及餐廳餐券(如：福華飯店、西堤、饗食天堂、果然匯、陶板屋、小蒙牛等)等好禮帶回家。
▲二分之一強節目知名藝人賈斯汀（左一）與夢多（右一）來活動現場，受到粉絲熱情合照。（圖／記者蔡佳宏攝,2020.11.27）
▲二分之一強節目知名藝人賈斯汀（左一）與夢多（右一）來活動現場，受到粉絲熱情合照。（圖／記者蔡佳宏攝,2020.11.27）
經發局主秘呂德育指出，高雄市政府為振興商圈、夜市經濟，同時也慶祝高雄百歲，將於12月1日起推出「高雄一百週年慶  PHONE狂GO物時時抽」活動，預備了破紀錄的93台GOGORO電動車及398支最夯的iPhone 12等超多大獎，將於12月1日至31日的活動期間「每兩小時」抽出一支iPhone、「每天」抽出三台Gogoro得主，打造全台最狂、中獎率最高的週年慶活動，民眾最低只要使用「200元三倍券」或「單筆消費滿500元」就有機會抱回最夯的iPhone 12和Gogoro電動車。
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