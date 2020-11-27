台灣手搖茶飲節首賣　新崛江封街三天「飲」爆全世界

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適逢感恩的季節，商業司爲感謝平安、祝願幸福，特別於11月27日至29日在高雄新崛江商圈舉辦「2020臺灣手搖茶飲節」活動，邀集來自全臺文青派、網美風、療癒系、星光幫的30家手搖茶飲業者，帶著自豪的招牌手搖茶飲一起來比拚，以茶色佐創意，搖出一杯一杯視覺與味覺雙享受的傳奇手搖茶飲。
經濟部商業司副司長陳秘順表示，活動除了知名手搖茶飲搖翻天外，還有超過70家的美味茶食、愛心公益及新崛江商圈店家等百家好店一起總動員，現場還加碼消費滿500元，就有機會把Switch、手搖飲品券(如： 日出茶太、老虎堂、康青龍人文茶飲、大苑子等)及餐廳餐券(如：福華飯店、西堤、饗食天堂、果然匯、陶板屋、小蒙牛等)等好禮帶回家。
經發局主秘呂德育指出，高雄市政府為振興商圈、夜市經濟，同時也慶祝高雄百歲，將於12月1日起推出「高雄一百週年慶 PHONE狂GO物時時抽」活動，預備了破紀錄的93台GOGORO電動車及398支最夯的iPhone 12等超多大獎，將於12月1日至31日的活動期間「每兩小時」抽出一支iPhone、「每天」抽出三台Gogoro得主，打造全台最狂、中獎率最高的週年慶活動，民眾最低只要使用「200元三倍券」或「單筆消費滿500元」就有機會抱回最夯的iPhone 12和Gogoro電動車。