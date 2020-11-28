逐漸鬆口？蓬佩奧：國務院會依諾配合過渡、交接

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逐漸鬆口？蓬佩奧：國務院會依諾配合過渡、交接

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-11-28 07:18:59

▲美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）近日接受美媒專訪時表示，國務院會依照承諾做好權力交接、過渡的工作。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）近日接受美媒專訪時表示，國務院會依照承諾做好權力交接、過渡的工作。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統大選大勢底定，民主黨候選人拜登料將入主白宮，一直未正式認輸的總統川普，近日也陸續吐出交接、離開白宮等字眼，讓外界推測他是否已默默接受敗選的事實。國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）近日接受美媒專訪時亦表示，國務院會依照承諾做好權力交接、過渡的工作。
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根據美國國務院聲明內容，蓬佩奧 26 日在接受《福斯新聞》訪問時聲稱，川普已下令要求國務院，配合美國聯邦總務署署（ GSA ）進行交接，而向下一任總統移交權力是法律要求，他們會尊重此項承諾。
依照美國政治傳統，政權過渡時期，國務院會配合當選人從事相關活動；但川普陣營在本次大選後屢屢提出法律爭議及訴訟，甚至阻止拜登團隊取得有關的政府訊息。

負責交接工作的美國聯邦總務署署，其署長墨菲（ Emily Murphy ） 23 日終於發信給拜登洽談交接事宜，對此川普仍強調，同意墨菲展開交接是因墨菲本人及家庭受到威脅，而非是他承認自己敗選。

蓬佩奧本人本月 10 日出席記者會時，也曾說國務院會順利過渡，但並非交接給拜登團隊，而是川普政府的第二任期，引發爭議。
 
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