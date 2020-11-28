NBA／聯盟公布季前熱身賽開打時間 首日就上演洛城大戰
NBA／聯盟公布季前熱身賽開打時間 首日就上演洛城大戰
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-28 08:01:06
NBA官方今(28)日公布2020-21季前熱身賽賽程，預計首日賽事將會在12月12日開打，進行49場比賽後，於12月20日結束，而第一天的5場比賽中，最引人矚目的還是湖人和快艇的「洛城大戰」。
今年因為新冠肺炎疫情而影響了整個2019-20賽季的進行，包括總冠軍賽、選秀大會以及自由市場開啟時間，都受到影響。本來也傳出2020-21賽季的開季時間，可能會改到明年才開始，以讓球員們有足夠的休息。然而在聯盟以及各隊球團都承受巨大虧損的情況下，出於商業考量，最終資方和球員工會達成共識，拍馬定案在今年12月開始進行新的賽季。
本次季前賽，每支隊伍至少都會打2場、不會超過4場，包括1個主場和1個客場。首日的比賽除了湖人對快艇之外，還有魔術對老鷹、尼克對活塞、火箭對公牛、國王對拓荒者等4個對戰組合。而其他受矚目的賽事還有：12月13日，由獨行俠對公鹿；12月14日，籃網主場對巫師；12月16日，76人對塞爾提克；12月19日，暴龍對熱火。