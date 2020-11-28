NBA／聯盟公布季前熱身賽開打時間　首日就上演洛城大戰

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

NBA／聯盟公布季前熱身賽開打時間　首日就上演洛城大戰

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-11-28 08:01:06

▲下季勇士主場季賽票價略微調漲。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA 2020-21賽季季前熱身賽即將開打。（圖／美聯社／達志影像）
NBA官方今(28)日公布2020-21季前熱身賽賽程，預計首日賽事將會在12月12日開打，進行49場比賽後，於12月20日結束，而第一天的5場比賽中，最引人矚目的還是湖人和快艇的「洛城大戰」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年因為新冠肺炎疫情而影響了整個2019-20賽季的進行，包括總冠軍賽、選秀大會以及自由市場開啟時間，都受到影響。本來也傳出2020-21賽季的開季時間，可能會改到明年才開始，以讓球員們有足夠的休息。
然而在聯盟以及各隊球團都承受巨大虧損的情況下，出於商業考量，最終資方和球員工會達成共識，拍馬定案在今年12月開始進行新的賽季。

本次季前賽，每支隊伍至少都會打2場、不會超過4場，包括1個主場和1個客場。首日的比賽除了湖人對快艇之外，還有魔術對老鷹、尼克對活塞、火箭對公牛、國王對拓荒者等4個對戰組合。
而其他受矚目的賽事還有：12月13日，由獨行俠對公鹿；12月14日，籃網主場對巫師；12月16日，76人對塞爾提克；12月19日，暴龍對熱火。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

繼續作答
2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

繼續作答
長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀