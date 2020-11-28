NBA／落選秀傳奇！Barea和獨行俠續約 將展開生涯第15季
NBA／落選秀傳奇！Barea和獨行俠續約 將展開生涯第15季
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-28 08:21:53
根據《The Athletic》NBA記者Shams Charania報導，達拉斯獨行俠將和球隊首冠功臣J.J. Barea簽下1年260萬美元的全額保障底薪合約，下一季將會是他生涯在達拉斯的第12個賽季。
已滿36歲的Barea，來自於波多黎各，從2006年就已經進入到聯盟，生涯2010-11賽季他隨隊獲得了總冠軍，刁鑽、強硬的球風讓人印象深刻，之後他雖然短暫加入灰狼3個賽季，但近6個賽季又回到獨行俠效力。上賽季Barea為獨行俠出賽26場，場均出戰15.0分鐘，可以得到7.5分、1.8籃板、3.8助攻，表現已經和巔峰時期有所落差，不過作為替補雙能衛，仍然有一定的效率。
獨行俠上一季回歸季後賽行列，並且和洛杉磯快艇大戰了6場才落敗，在歐洲金童Luka Doncic的帶領之下，他們在2020-21賽季將有望更上一層樓。值得一提的是，Barea當年在選秀大會上並沒有獲選，但他之後仍然證明自己、立足聯盟，而且下一季即將是生涯的第15個賽季，故事相當勵志。