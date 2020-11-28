杯葛攻勢失敗 高嘉瑜：昨天開始就想吃豬內臟
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-28 14:16:14
行政院長蘇貞昌昨(27日)第13度受立法院邀請進行施政報告，蘇貞昌上午10時在綠委護駕下進入議場，進行施政報告，藍綠爆發衝突、互毆。國民黨立委強烈不滿民進黨團護航，拿出豬隻臟器往台上拋擲，這是國民黨繼水球、麵粉、雞蛋之後，首次發動「腥攻勢」。不料，立委高嘉瑜不但無懼立院瀰漫的豬腥味，稍早(28日)更大嗑豬內臟，讓網友不禁佩服「竟然還吃得下」。
為確保議事順利，綠委昨清晨6時到議場前集合，藍委近7時集合完畢，7時議場開門時，雙方爭先恐後進門，綠營最後憑藉人數優勢，搶佔主席台、官員席，藍委則在發言台前舉牌抗議。上午10時一到，蘇貞昌在綠委包圍下進入議場，並進行施政報告，試圖阻擋蘇報告，藍委還拿出豬隻臟器潑灑議場，高喊「無恥蘇貞昌下台」；蘇貞昌最後在穿著雨衣的民進黨立委的團團圍住下上台完成報告。 對此，高嘉瑜稍早前往南港大嗑美食，還在臉書寫下，昨天開始就一直想吃豬心、豬舌、豬腸⋯⋯今天趕快趁行程空檔到南港阿嬤ㄟ米粉湯報到。台灣豬是拿來吃不是拿來丟的，今天米粉湯生意特別好。
不少網友聞訊後留言稱：「餓了，車輪檔真是浪費 」、「我昨天的心得跟妳一樣耶，超想吃豬雜湯 」、「人在江湖哪有不挨刀～～充飽電，委員加油」、「要主動吃瘦肉精系列的啊 」、「竟然還吃得下」 等語。 新聞來源為Newtalk 新頭殼