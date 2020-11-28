宏都拉斯前總統攜51萬 機場遭攔喊「錢不是我的」
中央社
calendar_today2020-11-28 14:38:55
（中央社德古西加巴27日綜合外電報導）宏都拉斯前總統賽拉亞今天表示，他在敦康丁國際機場受到「不法拘留」，原因是他攜帶1萬8000美元（約新台幣51.3萬元）未申報，但他說這筆錢不歸他所有。
路透社報導，賽拉亞（Manuel Zelaya）告訴當地媒體：「我不知道這筆錢的來源。顯然有人把錢放到我行李裡面。我都旅行400次了，我知道不能帶這麼多錢上機。有必要去調查是誰把錢放到我的行李裡。」賽拉亞稍早在推特（Twitter）寫道自己遭「不法拘留」，他說他在敦康丁（Toncontin）機場的移民管理處被攔下檢查隨身行李。
宏都拉斯檢察官辦公室發言人說，賽拉亞未遭到拘留。
發言人告訴路透社：「發生的事件都是依照法律規定，也就是在記錄，記錄完成後由前總統賽拉亞簽名。他稱這筆錢不是他的，他可以輕易離開。」
賽拉亞2006年至2009年領導宏都拉斯，他是已故委內瑞拉總統查維斯（Hugo Chavez）的盟友。2009年6月，賽拉亞準備舉行總統連任的修憲公投之際，遭到軍方發動政變罷黜，反對派稱他辦公投目的是謀劃維持掌權。為防制洗錢與走私，法律規定出入境旅客攜帶金額上限是1萬美元（約新台幣28.5萬元），同時必須申報。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1091128