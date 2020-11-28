聲量輾壓蘇貞昌　話題女王高嘉瑜只輸給她

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

聲量輾壓蘇貞昌　話題女王高嘉瑜只輸給她

新頭殼newtalk

calendar_today2020-11-28 15:34:32

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
高嘉瑜先前捲入買房爭議，近日又被爆料出國買名牌，新聞版面不斷，連帶網路聲量都創下新高。在近7日的全國前50名政治人物網路聲量排行中，高嘉瑜的聲量已超越行政院長蘇貞昌，目前來到第二名，僅次於蔡英文。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據「網路溫度計」的網路聲量統計顯示，高嘉瑜近7天內累積了84000篇的網路討論，負面的討論僅占26%，比例低於蔡英文29%、蘇貞昌的31%，因此雖然高嘉瑜被捲入買房爭議，但受到負面評價的討論聲量較少，低於蔡英文與蘇貞昌開放萊豬的爭議。
而著眼於立委網路聲量數據，高嘉瑜也是討論第一名，第二名則為國民黨立委江啟臣、蔣萬安。不過在立委聲量數據中，高嘉瑜的「好評影響力」則為6.57，輸給蔣萬安7.1分，顯示出民眾對蔣萬安的好感度較高。

另外，外界矚目的2022年台北市長選舉，如果拿網路聲量數據來比較，民進黨聲量的衛福部長陳時中在全國前50名的政治人物網路聲量中，排名是第6，國民黨立委蔣萬安則是排名第20，國民黨副秘書長李彥秀是44名，現任台北市副市長黃珊珊則未在排行榜中。

新聞來源為Newtalk 新頭殼
高嘉瑜的網路聲量飆高，贏過蘇貞昌，位居第二。 圖 : 翻攝自GOOGLE
高嘉瑜的網路聲量飆高，贏過蘇貞昌，位居第二。 圖 : 翻攝自GOOGLE
 
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

繼續作答
2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

繼續作答
長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀