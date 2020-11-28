聲量輾壓蘇貞昌 話題女王高嘉瑜只輸給她
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-28 15:34:32
高嘉瑜先前捲入買房爭議，近日又被爆料出國買名牌，新聞版面不斷，連帶網路聲量都創下新高。在近7日的全國前50名政治人物網路聲量排行中，高嘉瑜的聲量已超越行政院長蘇貞昌，目前來到第二名，僅次於蔡英文。
根據「網路溫度計」的網路聲量統計顯示，高嘉瑜近7天內累積了84000篇的網路討論，負面的討論僅占26%，比例低於蔡英文29%、蘇貞昌的31%，因此雖然高嘉瑜被捲入買房爭議，但受到負面評價的討論聲量較少，低於蔡英文與蘇貞昌開放萊豬的爭議。而著眼於立委網路聲量數據，高嘉瑜也是討論第一名，第二名則為國民黨立委江啟臣、蔣萬安。不過在立委聲量數據中，高嘉瑜的「好評影響力」則為6.57，輸給蔣萬安7.1分，顯示出民眾對蔣萬安的好感度較高。
另外，外界矚目的2022年台北市長選舉，如果拿網路聲量數據來比較，民進黨聲量的衛福部長陳時中在全國前50名的政治人物網路聲量中，排名是第6，國民黨立委蔣萬安則是排名第20，國民黨副秘書長李彥秀是44名，現任台北市副市長黃珊珊則未在排行榜中。
新聞來源為Newtalk 新頭殼