MLB／林子偉返回母校忠孝國小 昔日同學已成總教練
MLB／林子偉返回母校忠孝國小 昔日同學已成總教練
記者黃建霖/高雄報導
calendar_today2020-11-28 15:43:57
我國旅美好手林子偉今天參加國泰金控舉辦的「國泰MY WAY 林子偉精進計畫」，捐贈物資給高雄偏鄉小雄忠孝國小和金潭國小，而他昔日的同學陳益圳現在也成為忠孝國小的總教練，兩人相見歡也聊了許多。
林子偉過去也是畢業於忠孝國小，今天返回母校，也受到學弟妹們的熱烈歡迎，他笑說這是他國中畢業後，第一次返回忠孝國小，以前玩樂的空地都改建成了新球場，講到這裡感觸良多。陳益圳是和林子偉同屆同學，在過去的恩師吳瑞山退下之後接手棒球隊，兩人這次回來之後也有敘敘舊，前者也調侃說：「我們幾個同學也有虧他說怎麼這麼忙，一年才見一次面！」
陳益圳也認為，林子偉在球季後回來台灣還願意花時間來教導後輩，真的是對國內基層棒球幫助非常大，「因為的確有時候我們教練教球員會被他們嫌囉嗦，而如果是偶像教他們一些技術的東西，那就比較能聽得進去。」
另外，陳益圳也透露林子偉在小學時就已經展現出不同於同屆球員的天分，而且非常有領導能力，「他是我們這一屆的標竿，我們會跟著他去衝，他就是我們的核心人物。」
而林子偉也為同學當上教練而感到開心，「彼此都有棒球上的工作，他回來當教練也有一段時間，蠻開心這次回來還能看到他，希望他之後能持續在這裡耕耘。」