少棒／忠孝國小姜氏雙胞胎身材突出　教練看好未來發展

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這次忠孝前來參加徐生明盃，中午則撥空參加「國泰MY WAY林子偉精進計畫」，小球員看到偶像返回母校，都感到相當開心，而林子偉也盡心得指導他們一些棒球守備上的技巧。
陳益圳表示，目前球隊目標擺在明年的謝國城盃少棒賽，希望能爭取高雄市代表權，而他也很看好姜氏兄弟的發展，認為他們肯吃苦練球，主動加強技術不足的部分，身材條件又擺在那裏，已經有不少球隊來詢問他們。
姜晉堯、姜晉錫兄弟身材壯碩，都是打擊好手，而弟弟在投球上的成績更是突出，這次有被選進台彩威力盃高雄市隊之中，「晉錫五年級後，投球的速度和穩定性都成長不少，而晉堯雖然沒有弟弟爬那麼快，但打擊狀況也越來越好。」
少棒階段，表現出色的雙胞胎兄弟比例頗高，像是過去雲林褒忠的胡振義、胡振利，以及中正的林劭威、林劭倫兄弟檔，成績都相當出色，畢業後也繼續往更高層級邁進。
會出現這種現象，陳益圳認為可能是雙胞胎之間的那種比較心態，激起他們彼此之間不服輸的心態，「男生在一起難免都愛比較，彼此都不想輸給對方，選手之間還是要有刺激和競爭。」
今天接受林子偉的制導，姜晉堯和姜晉錫也異口同聲的說在傳接球上學到了很多，「畢業後應該會繼續打，不過還要再和家人討論看看。」