少棒／忠孝國小姜氏雙胞胎身材突出　教練看好未來發展

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

少棒／忠孝國小姜氏雙胞胎身材突出　教練看好未來發展

記者黃建霖/高雄報導

calendar_today2020-11-28 16:20:24

忠孝國小雙胞胎姜晉堯、姜晉錫兄弟身材出眾
▲忠孝國小雙胞胎姜晉堯、姜晉錫兄弟身材出眾。（圖／黃建霖攝）
高雄市忠孝國小少棒隊，過去培育出多名職棒好手，包括現效力於波士頓紅襪的林子偉，還有目前尚在中職打球的范玉禹、林祐樂、張閔勛等人，近年他們建隊有成，四、五年級的球員素質不錯，其中又以雙胞胎姜晉堯、姜晉錫最受矚目，被看好有機會在國中繼續往上發展。
我是廣告 請繼續往下閱讀
忠孝國小曾是國內少棒勁旅，不過學校之後因故轉為社團性質，原教練吳瑞山也辭職離去，由當年林子偉的同學陳益圳接手，這幾年後者調教球隊有成，目前主攻硬式比賽為主。
這次忠孝前來參加徐生明盃，中午則撥空參加「國泰MY WAY林子偉精進計畫」，小球員看到偶像返回母校，都感到相當開心，而林子偉也盡心得指導他們一些棒球守備上的技巧。

陳益圳表示，目前球隊目標擺在明年的謝國城盃少棒賽，希望能爭取高雄市代表權，而他也很看好姜氏兄弟的發展，認為他們肯吃苦練球，主動加強技術不足的部分，身材條件又擺在那裏，已經有不少球隊來詢問他們。

姜晉堯、姜晉錫兄弟身材壯碩，都是打擊好手，而弟弟在投球上的成績更是突出，這次有被選進台彩威力盃高雄市隊之中，「晉錫五年級後，投球的速度和穩定性都成長不少，而晉堯雖然沒有弟弟爬那麼快，但打擊狀況也越來越好。」

少棒階段，表現出色的雙胞胎兄弟比例頗高，像是過去雲林褒忠的胡振義、胡振利，以及中正的林劭威、林劭倫兄弟檔，成績都相當出色，畢業後也繼續往更高層級邁進。

會出現這種現象，陳益圳認為可能是雙胞胎之間的那種比較心態，激起他們彼此之間不服輸的心態，「男生在一起難免都愛比較，彼此都不想輸給對方，選手之間還是要有刺激和競爭。」

今天接受林子偉的制導，姜晉堯和姜晉錫也異口同聲的說在傳接球上學到了很多，「畢業後應該會繼續打，不過還要再和家人討論看看。」
▲忠孝國小選手今天接受學長林子偉的指導。（圖／黃建霖攝）
▲忠孝國小選手今天接受學長林子偉的指導。（圖／黃建霖攝）
 
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

繼續作答
2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

繼續作答
長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀