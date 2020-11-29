國民黨立委丟豬下水反蘇揆報告 柯文哲：整理的工友很累
國民黨立委丟豬下水反蘇揆報告 柯文哲：整理的工友很累
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-29 10:51:34
國民黨立法院黨團立委，為了杯葛行政院長蘇貞昌，進入立法院進行施政報告並備詢，週五（27日）在民進黨強勢清場下，藍營立委更準備了「豬下水」等內臟器官，打算潑灑蘇貞昌與民進黨立委，而雙方也在議場內發生嚴重肢體衝突。而台北市長柯文哲28日在受訪時也對此作出回應，直言「這樣丟之後累的是那些整理的工友在累」。
國民黨立院黨團27日上午，在立法院議場內丟豬內臟、杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，朝野爆發肢體衝突。民進黨發出新聞稿批評「國民黨踐踏豬農心血，浪費食物最糟負面示範」，民進黨說，國民黨連續12次國會杯葛，不願理性問政，手法不斷秀下限， 今天更在國會上丟擲豬腸、豬心、豬肺等內臟，就為了不讓蘇貞昌上台施政報告，浪費食物踐踏豬農心血，場面血腥又噁心。而當天在蘇貞昌離開立法院後，國民黨團在議場正門開記者會，黨團總召林為洲強調，萊豬進口後，就像他們潑的豬內臟一樣，含萊、不含萊，只要不標示，就沒人分得清，「拜登政府上任前，我們還有機會，全面查廠、清楚標示，這兩點我們會努力。」林為洲強調，「我們很抱歉，今天用了很多豬內臟，但就是要凸顯這個議題，希望民進黨政府良心發現，全面查廠、標示含不含萊劑，這兩點我們會繼續努力」。對此柯文哲28日晚間也對國民黨立委「扔內臟」杯葛的做法做出回應，「我覺得以後要抗議能不能用比較…不要破壞環境？」柯文哲說，「他們這樣丟，到時候要整理累的，是那些工友在累。」柯文哲也強調，那些內臟終究還是浪費掉，「還有人撿去洗一洗再煮來吃嗎？我不曉得」。