跨年活動受疫情影響？柯文哲：煙火照放、最多不開放廣場
跨年活動受疫情影響？柯文哲：煙火照放、最多不開放廣場
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-29 11:04:25｜update2020-11-29 12:38:01
台北市長柯文哲27日晚間，參與台北最High新年城2021跨年活動的7大裝置藝術點燈儀式。而被問到最近新冠肺炎疫情，似乎又開始持續升溫，外籍移入確診個案數目持續上升，是否會影響到今年跨年活動的舉辦？對此柯文哲強調，辦還是一定要辦，煙火還是照放，「如果有疫情，了不起的話廣場不開放民眾而已，表演、煙火還是繼續進行」。
針對近日台灣境外移入的新冠肺炎病例增多，柯文哲強調，目前最大宗還是屬於境外移入，「目前全世界少的時候還有50萬，多的時候有60萬。」柯文哲說，「不要看現在台灣沒事，全世界非常嚴重，大概平均5、60萬每日新增案例，台灣是靠嚴格的邊境管制擋住。」柯文哲也強調，在台北，只要防疫旅館做好、民政局居家檢疫做好，「最近比較會特別釘的是日租套房，只要這三個都釘住，大概還是可以把疫情擋在邊境外面」。而對於緊接著而來的12月底跨年活動，觀傳局方面日前也提出定案，若台北出現1例不明感染源本土確診個案，活動照辦且必須戴口罩；倘若每周新增15例不明感染本土確診個案，實體取消，活動改為改為線上轉播，不開放民眾進場。對此柯文哲也強調，現在為止國內舉辦大型活動，因民眾防疫意識很高，還是願意戴口罩，「現在坐公車、坐捷運每一個都戴口罩，99.99%都遵守規則」柯文哲說，「所以舉辦大型活動，在台灣現階段只要不吃飯、不開放小吃，影響不大」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。