P聯盟／新竹攻城獅禁區升級 洋將朱利安・雷特正式抵台
P聯盟／新竹攻城獅禁區升級 洋將朱利安・雷特正式抵台
運動中心/綜合報導
calendar_today2020-11-29 13:08:11
新竹攻城獅職業籃球隊洋將朱利安·雷特(Julian Wright)於昨(28)日傍晚抵達台灣。朱利安・雷特目前33歲為美國籍球員，身高6呎8吋(約203公分)，主打位置為大前鋒與小前鋒。過去曾在NBA 2007年選秀以第一輪第13順位被紐奧良黃蜂隊(現為紐奧良鵜鶘隊)選中，在NBA職涯中曾效力過紐奧良黃蜂隊、多倫多暴龍隊，共出賽231場留下3.9分2.3籃板與近5成的投籃命中率。離開NBA後，雷特也陸續挑戰過多個歐洲聯賽，擁有超過10年的海外征戰經驗，球風以背筐、禁區衝搶二次進攻為主，近年來也漸漸培養出面筐進攻能力，是位貨真價值的禁區破壞者。
新竹攻城獅球團當然也為Julian Wright取了專屬中文名朱利安・「雷」特，總經理高景炎認為Wright過去在NBA時期以勁爆體能為他的招牌，常在禁區給予對手重擊，就如同打雷一般，所以為他取了雷特的中文名，期許他能持續展現強大破壞力。雷特將前往防疫旅館進行14天的隔離檢疫，預計將於主場開幕戰前兩週正式投入球隊訓練，他也透過短影片向攻城獅獅群們與獅紫軍們喊話：「很高興能來到台灣打球，我已經準備好且迫不及待要在球迷面前大顯身手，另外我也事先看過球隊頻道的影片，發現球隊中有不少年輕且具備天份的球員，很期待跟你們聯手捍衛新竹主場！」