大選後首度受訪！川普再控選舉舞弊 痛批司法機構失職
大選後首度受訪！川普再控選舉舞弊 痛批司法機構失職
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-30 06:16:56
美國大選投票日已於本月初結束，雖然結果已大致確定，但現任總統川普仍試圖用法律途徑挑戰選舉結果，遲遲未能正式坦承敗選。他於 29 日接受美國媒體訪問，再度質疑拜登的真實得票數目，繼續痛批選舉舞弊，並暗示會力拼到聯邦最高法院。
綜合外媒報導，川普週日接受《福斯新聞》節目《 Sunday Morning Futures 》訪問，為大選後首度公開於媒體上受訪，指控拜登不可能得票比前總統歐巴馬（Barack Obama）還多，重申選舉受到操控，並直指美國的司法部門不公。對於自己於各州法律戰一再受挫，川普聲稱其競選團隊試圖把選舉舞弊證據加入訴訟之內，但法官都不允許：「我們有很多證據」，暗示會上訴至聯邦最高法院：「你需要一名願意審理案件的法官，以及願意作出真正重大決定的最高法院。」
不只抨擊法官與司法體系，川普亦將矛頭指向媒體，認為美國已沒有新聞自由、只會打壓不同的言論，也不報導相關醜聞：「他們說我們沒有證據，證據到處都是。」至於川普堅稱有問題的投票系統設備，也在專訪中再度被拿出來討論，川普堅持自己才是勝選的一方，該系統「將我數以萬計的選票轉給拜登」。儘管仍未提供確切證據，川普還是強調：「你無法改變我的想法。換句話說，我的想法在未來半年都不會改變」。