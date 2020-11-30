三峽薄膜生物污水處理場 每天提供5千噸用水
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-11-30 10:59:04
新北市長侯友宜今（30）日前往三峽桃子腳國中小參觀北大特區薄膜生物污水處理廠，每天最多提供5000噸回收水量，提供市民清洗車道、澆灌花木之用，並且提供附近的桃子腳國中小和柑園五里活動中心沖廁所、植物澆灌等使用，目前學校每個月可以節省2千噸自來水使用。
台北大學特定區薄膜生物污水處理廠為全台第一座大型處理生活污水的薄膜生物處理設施，主要是透過薄膜過濾及生物處理技術淨化污水，將北大特區的家庭生活污水進行水資源再生，目前每日約可提供4,500至5,000噸回收水量，同時在廠外設置棒棒糖造型的回收水供應站，以提供市民清洗車道、澆灌花木、草皮等使用。新北市府為進一步推動水資源永續循環利用，打造新北第一處專管供應公有建築物使用回收水之示範，109年3月起耗時210天建置總長度約1700公尺之中水系統，供桃子腳國中小及柑園五里活動中心作沖廁、植物澆灌、生態池補注等使用，也透過獨立供水系統之設置避免學生及民眾洗手、飲用之水源混雜到回收水，除有效節省自來水使用並推廣水資源永續再利用觀念。
桃子腳國中小目前每月可節省約2,000噸自來水使用，回收水更可應用於過去僅依靠雨水之植栽澆灌及生態池補注，透過活水流動減少病媒蚊孳生，營造更優良之生態環境。市府在桃子腳國民中小學及活動中心內設置相關解說立牌，讓學生及當地民眾從日常生活學習水資源回收再利用的永續環保觀念，養成珍惜水資源之習慣，塑造愛水惜水的文化。