超暖心！投注站化身異國同鄉會　外籍移工感受台灣愛

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不僅如此，還有2914家投注站化身鄰里間的服務小站，幫忙代收包裹與提供計程車叫車服務；2083位經銷商發現客人未兌領中獎彩券即離開，設法找到彩券主人並歸還的拾金不昧情操；853家投注站成為年長者交誼互動的場所、505家投注站是社區中的臨時托育中心、436家致力推廣當地觀光導覽活動、279家舉辦社區共食或鄰里活動、179家熱心投入照顧流浪動物工作、31家關懷外籍移工與新住民等。
位在南投靠近南崗工業區的真鑽彩券行，就成為在異鄉打拚的外籍移工聚會落腳處。真鑽彩券行老闆娘李惠真表示，經營投注站已17年，因為靠近工業區，店裡7成客人都是外籍移工，他們常常是一群人來店裡，很像在開同鄉會，有時她也會跟他們喝一杯同樂一下。這些外籍移工談起老闆娘也都表示：「很好，she is good（她人很好）」。
李惠真說，「因為我們也是外地來這邊工作，知道離鄉背井非常辛苦，所以也會看有什麼可以提供給他們，讓他們感覺溫暖」，他們也都很珍惜，不會挑剔，店裡常會準備餅乾、飲料、蛋糕，最多是水果，大家聚在一起同樂，若中獎也會一起分享。李惠真就透露，有一次有個移工中了1萬5千元，扣稅後把獎金給他，他當場就發給大家每人1000元，連她也有，有的人則是中獎會買東西回來請大家吃。
在地經營這麼多年，李惠真表示「我從來不覺得沒有人的感覺」，一直覺得店內人氣很旺，大家來這邊不只是買彩券、交換心得，也會一起同樂吃東西、聊天，有時也會開玩笑，一起分享生活經驗，她也透露這些移工常客最高曾中過20萬元賓果賓果。
為宣揚投注站這些美好的良善精神及事蹟，台灣彩券公司也將這些暖事蹟拍成紀錄影片「美好的所在」，期盼所有的彩券經銷商們一起發揮良善精神，隨時隨地做一件好事予人方便，將公益彩券的公益精神極大化，讓5457家投注站成為「美好的所在」，串聯成台灣社會上巨大的愛心基地。