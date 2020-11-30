台北車站手扶梯藏針「旅客手遭畫傷」 台鐵：外力介入
台北車站手扶梯藏針「旅客手遭畫傷」 台鐵：外力介入
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-30 15:34:01｜update2020-11-30 15:34:05
一名網友在 PTT 發文指出，日前前往桃園機場捷運 A1 台北車站，但在搭手扶梯時，手部遭扶手上的針狀突起物畫傷，擔心會因此感染病菌，質疑是有人惡意放置。對此，桃園機場捷運回應，該手扶梯是屬台鐵局權管維護範圍；台鐵則表示，廠商判斷為外力介入的針狀物，非設備原有物，未來會加強巡查。
針對 A1 台北車站手扶梯刮傷旅客事件，桃捷公司澄清，台鐵連接機場捷運 A1 台北車站連通道與相關設備，是屬於台鐵局權管維護範圍，非桃捷公司管轄，並於 29 日通知台鐵相關旅客受傷訊息。台鐵回應，今（ 30 ）日上午接近 10 時，台鐵台北站值班站長室接獲桃園捷運公司通知，表示地下一樓連通道的電動步道扶手有異狀，且有旅客因此受傷，接獲通知後，車站立即通知廠商並派人至現場查看。經廠商查看後，判斷為外力介入的針狀物，非設備原有物，目前台北站已請廠商加強維護保固，必要時報警協助處理。
台鐵指出，因受傷旅客並未留下聯絡資訊，呼籲受傷旅客能夠與台北車站聯繫，留下連絡方式便於主動連繫慰問，有關旅客受傷的相關醫療賠償，將由台北車站協調維保廠商進行處理。台鐵說明，台北車站地下一樓通往機場捷運連通道的電動步道，其建置單位為台北市政府捷運工程局，於 108 年 2 月完工啟用並點交予台鐵台北站，廠商依約自 109 年 7 月起提供設備 2 年之保固與保固期全責保養，經查維保廠商每月皆有進行兩次維護保養。未來將加強巡查，避免類似情況再度發生。