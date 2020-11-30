未來小額發票中獎恐不予領獎？財政部：防弊機制研議中
未來小額發票中獎恐不予領獎？財政部：防弊機制研議中
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-11-30 20:01:31｜update2020-11-30 20:19:11
近日網路流傳有民眾在2個月內狂跑大賣場及超商，大量購買1元塑膠袋或2元白包袋，藉此以提高統一發票中獎機率，對此，財政部賦稅署今（30）日表示，為防範與杜絕不法冒領、詐領或套取統一發票中獎獎金，目前已訂有相關防弊機制，未來也將研議一定金額以下小額消費不予給獎的可行性。
財政部表示，有關媒體報導民眾至各大量販店、超商大量購買1元塑膠袋或2元白包袋蒐集大量雲端發票，提高中獎機率，藉此套領統一發票中獎獎金，賦稅署為防杜不法冒領、詐領或套取統一發票中獎獎金，已訂有相關防弊機制，同時財政部高雄國稅局已掌握相關案情並請當事人到該局說明。財政部說明，當事人主張確實有相關交易事實，依統一發票給獎辦法規定暫先給獎，該局將持續關注並蒐集事證，倘有不法情事將依規定追回獎金並移送偵辦刑責。另倘營業人未依規定開立發票，國稅局亦加強針對發票開立異常店家，進行瞭解、輔導，必要時將深入查核。 財政部進一步表示，針對消費者取巧以大量之小額雲端發票套取發票中獎獎金，影響正常消費者權益問題，涉及統一發票給獎辦法相關規定，該署將研議訂定一定金額以下小額消費不予給獎之可行性，以防杜有心人士不法套取中獎獎金，並保障消費者兌獎權益。