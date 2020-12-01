NBA／2005年選秀狀元　勇士王朝冠軍中鋒宣布退役

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NBA／2005年選秀狀元　勇士王朝冠軍中鋒宣布退役

運動中心/綜合報導

calendar_today2020-12-01 09:06:25

andrew bogut
▲澳籍中鋒Andrew Bogut。（圖／美聯社／達志影像）
前NBA狀元、勇士王朝冠軍中鋒Andrew Bogut走到了他職業生涯的最後一刻，根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，他選擇在今日宣布退役。
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澳洲籍的Bogut今天36歲，曾在2005年以狀元身分加入NBA，並且在此效力過14個賽季，打過公鹿，勇士，獨行俠，騎士和湖人等隊，2015年他跟隨勇士拿到總冠軍。
職業生涯Bogut場均可以得到9.6分、8.7籃板、1.5阻攻的數據，防守能力相當不錯，在2010-11賽季還成為聯盟的阻攻王，職業生涯賺進了1億1812萬美元的薪水。

在2015-16賽季結束後，Bogut離開了勇士，並開始退化，加上想要陪伴家人，因此2018年選擇回澳洲聯賽打球，但之後又曾短暫的在2018-19賽季回到勇士打替補中鋒，只可惜球隊該季未能奪冠。
Bogut的生涯毀譽參半，有些人認為他小動作實在太多了，但有些人認為他是少數很懂得用腦打球的球員，也是不錯的冠軍拼圖，如今高掛球衣，也讓人感嘆時光飛逝。
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