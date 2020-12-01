NBA／祝賀詹皇和湖人奪冠　Curry：這給了我新賽季動力

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NBA／祝賀詹皇和湖人奪冠　Curry：這給了我新賽季動力

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-12-01 08:47:15

LeBron James將有望再度對決「浪花兄弟」Stephen Curry
▲LeBron James將有望再度對決「浪花兄弟」Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
上賽季洛杉磯湖人在LeBron James及Anthony Davis的優異發揮下，拿下了睽違10年的總冠軍，而相較之下金州勇士則是因為傷病而比較黯淡一些，不過勇士球星Stephen Curry近期在接受訪問時很有風度的祝賀了對手，並且認為這激勵了自己在新賽季變得更強大。
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「洛杉磯發揮出色。」對記者Marc J. Spears這樣說道，「我當然為LeBron和AD感到高興。當你知道獲得冠軍需要怎麼樣的努力時，無論你是否在場上奮戰中，都可以欣賞這個團隊完成目標的最後時刻。」
而Curry還稱讚湖人撐過了泡泡聯盟的那段期間，以及為了維持住狀態付出許多代價，也因此最終能達成了他們理想的目標，也坦言這會給自己更多的動力在本賽季打出好表現，「這讓我們重新振作、並期待著今年，這鼓舞和激勵了我們。」

上賽季Curry因為手傷只打了5場比賽，而昔日王朝成員Kevin Durant又離隊加盟籃網，好幫手Klay Thompson則是膝蓋有傷整季報銷，球隊也因次在西區排名墊底。
今年賽季Thompson出師不利再度受傷，不過Curry不認為這代表他們本季又將再度陪榜，直言球隊已經準備好面對新一季的挑戰，不會畏懼任何對手。
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