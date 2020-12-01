足球／Maradona私人醫師遭調查　護士坦承在報告中說謊

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Maradona去世之後，他的3個孩子起訴了Luque，他們認為後者不該在父親進行腦部血栓手術一周後就讓他出院。不過Luque辯稱自己能做的都做了，並說Maradona和自己情同父子。
Luque否認Maradona的死和出院有關，「那是個謊言，沒有任何人犯了醫學上的錯誤。馬拉多納死於心髒病，這是他這類型患者最容易致死的病症。我們所做的一切，都是為了降低他發病的概率。醫院的治療方案很完美，我們為他進行了手術。我們已經盡可能多讓他住院了幾天，但那裡畢竟不是康復中心。」
布宜諾斯艾利斯的警方目前以「過失殺人」的方向展開調查，不過目前屍檢報告指出Maradona屬於正常死亡，而非為謀殺，只是其中可能存在人為疏失的可能。
有護士承認，自己在之前的醫療公司的報告中說謊，當時紀錄的是：「當天值日班的一位女護士聽到Maradona在7點半左右上廁所，但並未進入房間確認，之後在9:20分時試圖檢查Maradona的身體狀況但遭到拒絕。」
不過後來這名護士說，她根本沒有進入Maradona的房間，她被迫在報告中宣稱自己在盡力照顧馬拉多納。但事實上，她只是讓馬拉多納休息。目前醫療公司官方還沒有給出回應。