足球／Maradona私人醫師遭調查　護士坦承在報告中說謊

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足球／Maradona私人醫師遭調查　護士坦承在報告中說謊

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-12-01 11:27:20

阿根廷足球傳奇人物馬拉度納（Diego Maradona）25日因心臟病發作過世，享壽60歲
▲阿根廷足球傳奇人物馬拉度納（Diego Maradona）25日因心臟病發作過世，享壽60歲。（圖／達志影像／美聯社）
足球傳奇巨星「上帝之手」Diego Maradona逝世到底有無人為疏失？目前當地警方已經開始以「過失殺人罪」的罪名調查他的私人醫生Leopoldo Luque，另外根據英國《鏡報》報導，有醫療團隊的護士承認自己說謊。
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在阿根廷當地時間11月3日，Maradona因腦部出現硬膜下血腫，在接受手術治療後，迅速出院。 但在25日，他卻傳出在家中心臟驟停搶救無效去世的消息，享年60歲。
Maradona去世之後，他的3個孩子起訴了Luque，他們認為後者不該在父親進行腦部血栓手術一周後就讓他出院。不過Luque辯稱自己能做的都做了，並說Maradona和自己情同父子。

Luque否認Maradona的死和出院有關，「那是個謊言，沒有任何人犯了醫學上的錯誤。馬拉多納死於心髒病，這是他這類型患者最容易致死的病症。我們所做的一切，都是為了降低他發病的概率。醫院的治療方案很完美，我們為他進行了手術。我們已經盡可能多讓他住院了幾天，但那裡畢竟不是康復中心。」

布宜諾斯艾利斯的警方目前以「過失殺人」的方向展開調查，不過目前屍檢報告指出Maradona屬於正常死亡，而非為謀殺，只是其中可能存在人為疏失的可能。

有護士承認，自己在之前的醫療公司的報告中說謊，當時紀錄的是：「當天值日班的一位女護士聽到Maradona在7點半左右上廁所，但並未進入房間確認，之後在9:20分時試圖檢查Maradona的身體狀況但遭到拒絕。」
不過後來這名護士說，她根本沒有進入Maradona的房間，她被迫在報告中宣稱自己在盡力照顧馬拉多納。但事實上，她只是讓馬拉多納休息。目前醫療公司官方還沒有給出回應。
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