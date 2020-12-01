NBA／追隨Kobe和Duncan腳步　Curry：我1000%將終老勇士

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NBA／追隨Kobe和Duncan腳步　Curry：我1000%將終老勇士

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-12-01 16:00:22

Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry表明自己想要終老勇士的心願。（圖／美聯社／達志影像）
Stephen Curry已經成為灣區的超級球星，但他未來還想要為勇士貢獻更多，根據《ClutchPoints》的報導，他在受訪時表明自己想要追隨Kobe Bryant、Tim Duncan和Dirk Nowitzki等前輩的腳步，職業生涯都在一座城市終老。
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「1000%會繼續留在勇士，事情變化的很快，但是在為勇士效力的第12個年頭裡，心裡肯定會想到這些。」Curry說道，「我們所取得的成就、我們在這裡建立起的化學變化、為這些球迷效力、為我們所有人打球，當有一天這一切都結束的時候，我希望自己那時仍然是勇士的一員。」
Curry也說，「你想到的那些傳奇球星，他們不僅僅是整個職業生涯為一支球隊效力，還取得了如此巨大的成功，這需要長期為球隊、為球迷努力贏球才能做到這些成就。」

自從在2009年選秀大會上被勇士隊以第7順位選中後，Curry開啟了自己偉大的生涯，這位32歲的超級球星已經兩次獲得MVP，3次捧起奧布萊恩金盃，並且已經公認是NBA史上最偉大的射手。

Kobe Bryant和Tim Duncan都已入名人堂，而Nowitzki有一天也會加入他們的行列。Curry職業生涯距離退役還很長，他希望能和球隊再一起的獲得冠軍。
勇士上賽季因為「浪花兄弟」Curry及Klay Thompson的受傷，而戰力受到影響，最終在西區墊底，無緣季後賽，今年他們將試圖重返榮耀。
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