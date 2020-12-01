SBL／P聯盟譁眾取寵？Coach邱：SBL是給專業人士看的
SBL／P聯盟譁眾取寵？Coach邱：SBL是給專業人士看的
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-12-01 16:37:07
第18季SBL超級籃球聯賽本周六(5日)將在新莊體育館開戰，不免被拿來和P. LEAGUE+新職籃聯盟相比，一向有強烈個人風格的裕隆教練「Coach邱」邱大宗今(1)日受訪時直說，「SBL是給專業人士看的，乾乾淨淨的比賽。」
今天舉行第18季開賽記者會， 公布本季核心精神「Fight Back」也用黑色元素和各隊代表色做結合，打造專屬風格，籃協理事長謝典霖和五隊教練和球員一同出席。SBL提早P聯盟兩周開打，但兩聯盟都有各自舉行熱身賽，場邊人氣、話題、精采度時常被拿來比較，邱大宗表示，「台灣不大但有兩個聯盟有點奇怪，但用積極心態來想，我們要做的更好，是最好的應對方法。」
「SBL是乾乾淨淨的籃球比賽，給專業人士看的，P聯盟用聲光效果、場邊活動吸引球迷。」邱大宗有自信表示，兩聯盟的比賽內容會是一樣，「有沒有掛職業沒差，球員都出身都一樣，精采度也是一樣的，希望球迷兩邊都看。」2連霸SBL年度MVP也是聯盟代表球星的台啤主控蔣淯安則認為，若有機會能安排兩聯盟球隊一較高下也不錯，自己不會在乎聲量被比下去，「做好球員本分，不管球迷多少都獲盡全力拚戰。」