永和仁愛路巷弄瓶頸道路打通 鄰里通行有保障
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-12-01 19:30:00
新北市永和區仁愛路52巷弄內，有一處地方著名的路中屋，由於容易造成視線死角釀成車禍，新北市府違章拆除大隊今（1）日拆除地上物，未來將由永和區公所進行道路線型調整，完工後將可有效減少視線死角、避免人車爭道，也可解決消防救災不易等問題。
工務局新工處表示，該路中屋坐落於都市計畫道路用地，土地所有權人為財政部國有財產署，現居者為國稅局退休員工，現況道路路幅狹窄只有5公尺左右，行人及車輛勉強可以單向通行，卻無法會車，以致險象環生，再加上屋況老舊不佳，多年來地方民代頻頻建議納入瓶頸打通專案推動。經新工處協調相關單位，台北國稅局溝通協助居住者搬遷騰空，同步辦理管線遷移相關作業，終於順利拆除完成，對於現居者配合共同維護鄰里安全，新北市政府也表達感謝之意。市長侯友宜重視市民居住安全，為展現市府對於消防通道及公共安全之重視，新工處自102年起成立道路瓶頸打通專案計畫以來，累計大大小小的瓶頸道路至今已打通97處，長度約5072公尺，透過本計畫的執行，讓實際瞭解當地交通問題的里長及當地居民能參與提案。