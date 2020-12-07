菊島風雲／陳光復質疑福利典範漸失 展現重拾執政決心
菊島風雲／陳光復質疑福利典範漸失 展現重拾執政決心
記者陳志仁/澎湖報導
calendar_today2020-12-07 08:56:00
前澎湖縣長陳光復卸任後，對這片他深愛的故鄉依舊無法忘情，即便中央安排擔任5G電信公司董事長，依然每周往返台澎間與鄉親頻繁互動；陳光復認為他打造「福利典範」的澎湖縣已漸漸消失，優質的財政管理也失去，因此決定再度請纓上陣，再次爭取鄉親的支持。
陳光復表示，2018年台灣高齡人口突破14%，正式成為高齡社會的一員，那誰來照顧失能人口？高齡者如何維持健康，成為產官學的重要議題論述﹔在瑞士的老人時間銀行可以成為台灣高齡化的配套，由60歲老人服務80歲老人為概念，「讓老有所終，壯有所用」；未來就能在澎湖打造時間銀行行動城市，發展出關懷互助、慶生喘息與圓夢以及跨專業長照服務，可以自行使用、親友或捐贈時數。陳光復也希望善用澎湖的廢棄營區、校舍，開發成為優質的養生村，讓長者可以種菜、水果以及花草，並提供簡易民宿讓子女渡假，陪伴長者；養生村和養老院的功能不同，一般長者不願意到養老院就是沒有辦法自理，又不捨離開子女，養生是可以自行活動自理，而且是雙向互助，更是社會安全網的一環，特別是不符合長照服務資格、長照評估後未符合標準的志工與民眾，能夠用時數交換照顧，降低社會問題的風險，能真正長出提領交換，落實時間銀行及養生村的精神。
陳光復同時提出，希望將澎湖打造成一座全世界獨一無二的「國際醫療特區」，並開放國內外的醫療機構、生技研究中心進駐，進行疫苗、癌症、幹細胞、醫美、免疫療法等療程服務；由於澎湖的醫療資源相較台灣本島少，未來若能打造醫療特區，將可吸引國內外優秀的醫療人才，資源自然就會變多，既可改善醫療環境，也可以替澎湖招商創造經濟效益。
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