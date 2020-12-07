菊島風雲／陳光復質疑福利典範漸失　展現重拾執政決心

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▲陳光復希望善用澎湖的廢棄營區、校舍，開發成為優質的養生村，讓長者可以種菜、水果以及花草，並提供簡易民宿讓子女渡假，陪伴長者。（圖／記者張塵攝，2020.12.01）

陳光復也希望善用澎湖的廢棄營區、校舍，開發成為優質的養生村，讓長者可以種菜、水果以及花草，並提供簡易民宿讓子女渡假，陪伴長者

養生村和養老院的功能不同，一般長者不願意到養老院就是沒有辦法自理，又不捨離開子女，養生是可以自行活動自理，而且是雙向互助，更是社會安全網的一環，特別是不符合長照服務資格、長照評估後未符合標準的志工與民眾，能夠用時數交換照顧，降低社會問題的風險，能真正長出提領交換，落實時間銀行及養生村的精神。

陳光復同時提出，希望將澎湖打造成一座全世界獨一無二的「國際醫療特區」，並開放國內外的醫療機構、生技研究中心進駐，進行疫苗、癌症、幹細胞、醫美、免疫療法等療程服務；由於澎湖的醫療資源相較台灣本島少，未來若能打造醫療特區，將可吸引國內外優秀的醫療人才，資源自然就會變多，既可改善醫療環境，也可以替澎湖招商創造經濟效益。