焦糖哥哥負評纏身！「重啟臉書」認餐廳遭檢舉稽查

焦糖哥哥（陳嘉行）近來惹上不少風波，除了轉發行政院哏圖，誤指「皇家傳承牛肉麵」使用萊克多巴胺牛肉之外，還在台大教授發起關懷活動的貼文下，歪樓宣傳自己開的餐廳，而他的餐廳「越廚」半個月前遭到檢舉，自己的臉書也暫時關閉，昨（1）日才重新開啟，並透露餐廳的稽查結果。

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焦糖哥哥表示台北市衛生局2周前到他的餐廳稽查，負責專員表示接獲大量民眾檢舉，必須進行全面檢查，「我當時只是納悶『我的生意有這麼好嗎？』大量檢舉到底有多大量，怎麼沒反映在我生意上呢」，自嘲之餘，他開心表示該店使用的食材、環境衛生及人員健康均符合標準。

焦糖哥哥感嘆疫情衝擊餐飲業，「今年大多數業者都咬牙苦撐，就算沒有倒閉的店家也不好過」，呼籲大家遵守防疫措施下，也能多多出門消費，「在我們開業的每一天，都會用心煮好每一碗河粉、每一道料理，謝謝大家這些年的支持，我們會繼續努力」。（編輯：侯家瑜）

▲焦糖哥哥臉書全文。（圖／焦糖哥哥臉書）