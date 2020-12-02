中市污水下水道普及率　6都中排第4　議員：加速建置

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另外，根據水利局業務工作報告，截至今年7月底，台中市累計接管戶數有21萬7593戶，預計今年底可望突破22萬戶，她詢問水利局長范世億，在盧秀燕市長任內，接管戶數，是否有信心達到30萬戶。
邱素貞表示，污水下水道建設，最後一哩路就是用戶接管，以往後巷、（防火巷）污水用戶接管工程，總是會面臨民眾因為施工過程造成的不便、拆除違建等抱怨，最常看見拓寬廁所、廚房或曬衣間等，需要民眾配合自行拆除，才能動工，不過，下水道接管好處很多，排水溝會重做，對於屋後排水有很大的幫助。希望水利局加強宣導，加速推動污水下水道的建置。
她指出，鄰近建國市場的樂業國小旁一帶攤販聚集，路過的民眾，常聞到水溝散發出臭味撲鼻，成為蟑螂、老鼠的溫床，希望配合下水道建設，協助污水接管，避免孳生病媒蚊，維護環境衛生，共同提升居家生活環境品質。
水利局表示，住戶自行改管或讓出（拆除）後巷空間會因房屋的結構、裝潢、材質等，會有產生不一樣的費用，故每戶所需的費用不盡相同。此外，住戶自行改管或讓出（拆除）後巷空間，係屬私人採購行為，惟本局為便民在本局網站上有約20家廠商，可供住戶詢價，住戶也可找其他廠商或自己認識廠商詢價，來找尋合適廠商辦理。另，也成立「污水用戶接管服務團」，住戶可透過服務團了解如何配合用戶接管及尋求相關用戶接管的幫助。