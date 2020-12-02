何時能有足量疫苗？陳時中：已洽新廠商說明談判底線

新冠肺炎疫情持續在全球延燒未有趨緩之勢，疫苗研發也成為全球醫療產業發展重點，隨著輝瑞、莫德納發展疫苗有成，中央流流疫情指揮中心指揮官陳時中今（2）日於記者會上表示，目前除了輝瑞、莫德納現在已經有洽談新的廠商，不過還沒有進到最後時刻，「自己談判底線都講出來了」，未來有進一步進展會再公告周知。

我是廣告 請繼續往下閱讀

關於台灣何時能取得足量疫苗，陳時中透露，現在又有一家廠商到簽約最後階段，是持續直洽其他三家疫苗廠之一，劑量不會少，但現在還不會公布，「數量是簽約前的底牌。」

針對疫苗護照陳時中說明，這些疫苗、採證驗證發照等相關制定不容易採證，「我們也期待發展此策略」，希望更清楚身體狀況、施打疫苗情況，雖然沒辦法百分之百確定安全，但是發展認證機制等是有幫助的。





美國輝瑞藥廠和德國BNT日前表示，已經向歐洲藥品管理局申請，有條件批准新冠肺炎疫苗月底在歐洲銷售，重災區之一法國總統馬克宏也說，預計明年4月到6月展開廣泛的新冠疫苗接種行動。德國生技公司BioNTech，與美國合作夥伴輝瑞藥廠表示，已經向歐盟監管單位、歐盟藥品管理局EMA申請，有條件上市許可，批准使用他們所生產的疫苗，如果申請獲准，可能今年底前，在歐洲推出新冠疫苗接種。





先前輝瑞和BNT已經向美國食品暨藥物管理局FDA，提出緊急使用授權申請，而美國莫德納公司也已經向美國和歐盟申請新冠疫苗緊急使用授權，美國疾病防治中心已經投票通過，建議醫護人員和長照機構住民，成為任何批准緊急授權後、第一批接種疫苗的族群。