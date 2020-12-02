歐陽靖陷婚姻危機！譚艾珍曝對女婿「唯一要求」

37歲的藝人歐陽靖今年和交往多年的日本攝影師RK完婚，並迎來兒子「新醬」，不過夫妻倆卻因為疫情關係而分隔兩地，爸爸始終無法見到兒子一面，歐陽靖今（2）日在臉書上承認夫妻失和，而媽媽譚艾珍隨後也發出長文控訴RK，連最基本的要求都無法做到。

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身為單親媽媽的譚艾珍坦言只希望女兒可以勇敢、健康快樂的做自己，「阿靖選擇日本婚姻，只要她快樂幸福，老媽一樣支持」，不過礙於這世界仍在與疫情上演拉鋸戰，尤其日本更趨嚴重，導致女兒婚姻陷入危機，她激動表示內心很複雜：「我希望女婿可以快快看到可愛的兒子，希望他們全家團聚，但是起碼女婿應該親自來台看看他們，並且接他們母子全家一起返回東京，這不是基本的人之常情嗎？難道老媽媽唯一的要求是錯的嗎？」

譚艾珍透露歐陽靖常常因感到委屈而流淚，「怎麼知道他們會因為防疫觀念差距太大而出現爭執？為了這個事情，阿靖又要日夜照顧寶寶，又要隔海安撫老公情緒」，表示和女兒在日本沒有親戚，只有少數朋友，萬一有意外發生，會找不到援助，「阿靖為了新醬的安全還是選擇安心留在這裡，在台灣有親人、朋友、鄰居及熱心的台灣民眾，可以無後顧之憂地安住，目前這樣不是最好的選擇嗎」，堅定自己的決定之外，譚艾珍也強調台灣是全世界防疫最好、最安定的，人民最守規矩、最互助，最幸福快樂的國家，能夠在台灣生活是最有福報的人。（編輯：侯家瑜）

▲譚艾珍臉書全文。（圖／譚艾珍臉書）