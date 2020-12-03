戰友被判入獄！羅冠聰沉痛po文　籲拜登「繼續對港施壓」

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羅冠聰並聲稱，黃之鋒等人是政治領袖，同時也是他的摯友，戰友間的羈絆筆墨難以形容，無法想像他們要在鐵欄後積年累月地生活，但也不忘應和黃之鋒說的「撐住」，不僅心理上不要憂懷喪志，更要以行動撐起同在牢內的數百港人，假若黃之鋒 3 人的付出能令大家再多走一步， 一切才會變得有價值。
除了臉書，羅冠聰也與香港學聯前秘書長周永康聯名，在《紐約時報》刊了一篇題為《拜登先生，請繼續向香港施壓》的文章，內容開宗明義地說到，黃之鋒、周庭和林朗彥分別被判了 13.5 個月、 10 個月以及 7 個月，但他們在監獄待的時間可能會比這更長，因為中國政府已經通過香港當局提出了更多指控，懇請各國政府、企業、大學、勞工權益組織和非政府組織，為香港民運人士提供支持。
對於即將上任的拜登政府，羅冠聰和周文康喊話，美國不僅要繼續批評中共政權，還要有勇氣建立一種「將人權置於其他利益之上」的新政策，因為只有這樣，美國才能恢復其在致力於自由、民主、平等和多邊主義的全球秩序中的領導地位。
文章並呼籲，身為美國總統當選人的拜登，須兑現他先前支持香港的承諾。過去幾年，雖然川普政府採取了各種措施來譴責對香港民主的鎮壓，其他國家領導人、勞工權利組織和企業也開始重新評估與中國的關係，但到目前為止，這些努力尚未能讓中共產生任何實質性的改革，希望拜登政府審查針對香港人的庇護政策，並密切關注對那些攻擊香港民主制度之人的制裁。
文末強調，華府必須制定出以人權為中心的中國政策，但同時也不應忽略環境保護、勞工權利和公平貿易的緊迫需求，因為這些不僅是對香港人權或民主的支持，也是對所有渴望自由之人的大力支持。