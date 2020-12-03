戰友被判入獄！羅冠聰沉痛po文　籲拜登「繼續對港施壓」

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戰友被判入獄！羅冠聰沉痛po文　籲拜登「繼續對港施壓」

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-12-03 12:10:37｜update2020-12-03 12:14:18

▲流亡海外的前眾志創黨主席羅冠聰在臉書對黃之鋒等人被捕一事表達痛心，甚至投書外媒《紐約時報》呼籲拜登上任後務要持續干預、關注香港狀況。（圖／翻攝自羅冠聰臉書）
▲流亡海外的前眾志創黨主席羅冠聰在臉書對黃之鋒等人被捕一事表達痛心，甚至投書外媒《紐約時報》呼籲拜登上任後務要持續干預、關注香港狀況。（圖／翻攝自羅冠聰臉書）
香港前眾志秘書長黃之鋒、成員周庭及主席林朗彥，因參與去年 6 月 21 日包圍警察總部，事後分別被控煽惑及參與未經批准集結罪， 3 人分別被判 7 至 13.5 月徒刑。消息一出，引發歐美國家諸多批評聲浪，流亡海外的前眾志創黨主席羅冠聰也在臉書上表達痛心，甚至投書外媒《紐約時報》籲拜登上任後干預。
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黃之鋒等人被判刑後不久，羅冠聰便於臉書上吐露心聲，坦言「老實說，我也不知道多久以後才可見到他們走出來」，擔心港府窮追猛打時還會加控國安法砌詞入罪，讓刑期疊加，有如漆黑、看不見盡頭的隧道。
▲黃之鋒、林朗彥從荔枝角拘留所搭上囚車押送至西九龍法院。（圖／美聯社／達志影像）
▲黃之鋒、林朗彥從荔枝角拘留所搭上囚車押送至西九龍法院。（圖／美聯社／達志影像）
羅冠聰並聲稱，黃之鋒等人是政治領袖，同時也是他的摯友，戰友間的羈絆筆墨難以形容，無法想像他們要在鐵欄後積年累月地生活，但也不忘應和黃之鋒說的「撐住」，不僅心理上不要憂懷喪志，更要以行動撐起同在牢內的數百港人，假若黃之鋒 3 人的付出能令大家再多走一步， 一切才會變得有價值。

除了臉書，羅冠聰也與香港學聯前秘書長周永康聯名，在《紐約時報》刊了一篇題為《拜登先生，請繼續向香港施壓》的文章，內容開宗明義地說到，黃之鋒、周庭和林朗彥分別被判了 13.5 個月、 10 個月以及 7 個月，但他們在監獄待的時間可能會比這更長，因為中國政府已經通過香港當局提出了更多指控，懇請各國政府、企業、大學、勞工權益組織和非政府組織，為香港民運人士提供支持。

▲羅冠聰也將希望放在美國總統當選人拜登身上，呼籲未來白宮必須繼續施壓中共和港府，捍衛人權、自由與民主。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲羅冠聰也將希望放在美國總統當選人拜登身上，呼籲未來白宮必須繼續施壓中共和港府，捍衛人權、自由與民主。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
對於即將上任的拜登政府，羅冠聰和周文康喊話，美國不僅要繼續批評中共政權，還要有勇氣建立一種「將人權置於其他利益之上」的新政策，因為只有這樣，美國才能恢復其在致力於自由、民主、平等和多邊主義的全球秩序中的領導地位。

文章並呼籲，身為美國總統當選人的拜登，須兑現他先前支持香港的承諾。過去幾年，雖然川普政府採取了各種措施來譴責對香港民主的鎮壓，其他國家領導人、勞工權利組織和企業也開始重新評估與中國的關係，但到目前為止，這些努力尚未能讓中共產生任何實質性的改革，希望拜登政府審查針對香港人的庇護政策，並密切關注對那些攻擊香港民主制度之人的制裁。
文末強調，華府必須制定出以人權為中心的中國政策，但同時也不應忽略環境保護、勞工權利和公平貿易的緊迫需求，因為這些不僅是對香港人權或民主的支持，也是對所有渴望自由之人的大力支持。
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