明天質詢陳其邁 黃捷：我要使出「質詢百裂拳」
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-12-03 13:28:51｜update2020-12-03 13:29:32
高雄市議員黃捷預計將於12月4日進行市政總質詢，今（3）日在臉書公開8項質詢題目，並公開辦公室的桌面插畫，調侃自己變成《北斗神拳》的主角，笑稱：「看我變拳四郎使出質詢百裂拳」，和網友互動引起話題。
黃捷表示，12月4日上午10點是她的市政總質詢時間，她會就職棒高雄隊、爭取寵物公園、空污問題、居住正義、鳳山溪及曹公圳、性別平等、行人安全與黃埔新村文化政策等8項題目，質詢陳其邁市長，為市民朋友們喉舌謀福，並邀請市民朋友關注這場總質詢。黃捷公開電腦背板上的插畫，笑稱「跑了整個早上的行程，終於回到辦公室準備總質詢，但我的助理在我筆電上貼這個提醒我。」不但調侃自己變成《北斗神拳》的主角，「看我變拳四郎使出質詢百裂拳」，和網友互動引起話題。黃捷進一步表示，職棒高雄隊、性別平等、動物權益等議題，都是陳其邁市長長期關心且重視的議題，並向市長陳其邁喊話，希望透過總質詢，爭取鳳山建設及強化政策品質，為高雄市民喉舌，為高雄謀福祉。