綠議員稱「萊豬給窮人多個選擇」名嘴：不能只有我看到
綠議員稱「萊豬給窮人多個選擇」名嘴：不能只有我看到
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-03 14:17:19
距離萊豬進口剩不到一個月，相關議題仍然呈現高討論度。不過，民進黨高雄市議員黃明太昨（2）日質詢時卻說，高收入民眾不可能去吃進口美豬，但經濟較不好的，多了一個選擇的機會。一句「萊豬給窮人多個選擇」，引起軒然大波。對此，資深媒體人黃暐瀚今（3）日諷刺「這麼棒的質詢，不能只有我看到！」
黃暐瀚在臉書po文指出，原先以為黃明太的質詢只是開玩笑，但沒想到真的這麼說，「這麼棒的質詢，不能只有我看到。」黃暐瀚表示，黃明太的說法明顯與農委會主委陳吉仲的說法有矛盾，黃說「 美豬比較便宜，可以讓窮人多一個選擇」，但陳曾說「美豬不會比較便宜」。對此，黃暐瀚嘲諷地說「吉仲在講，明太沒有在聽！」黃暐瀚分析黃明太對美豬的論點，其稱「真替美國人擔心，吃萊豬會死的話，美國不知道死多少人了。」但是美國人沒有在吃萊豬，萊豬都是出口給我們這種擋不住美國壓力的國家，而且萊豬在美國都有標示。
黃明太也稱「美豬口感不好」，但是立委陳柏維吃完美豬蜜汁火腿說「超級讚」。還有「給窮人多個選擇」，但不是多個選擇，是讓窮人沒有選擇。以及「我們也沒強迫你吃」，但會不會吃到卻不知道？標示不清楚，加工肉品誰知道有沒有萊豬？
黃明太昨日質詢時問陳其邁，「有沒有鼓勵市民吃美國進口的豬肉？」陳其邁表示鼓勵多吃台灣豬，也承諾會落實美豬標示，把標示做得清清楚楚。
新聞來源為Newtalk 新頭殼