麻煩纏身！老爸大選翻盤無望　伊凡卡又被控挪用善款謀私

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麻煩纏身！老爸大選翻盤無望　伊凡卡又被控挪用善款謀私

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-12-03 14:48:21

▲川普最疼愛的女兒伊凡卡( Ivanka Trump )，因被指控曾於 4 年前挪用慈善資金幫助父親競選、超支租用自家飯店慶祝就任，而遭民事起訴，並於當地 1 日在華盛頓法庭接受檢方訊問。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲川普最疼愛的女兒伊凡卡( Ivanka Trump )，因被指控曾於 4 年前挪用慈善資金幫助父親競選、超支租用自家飯店慶祝就任，而遭民事起訴，並於當地 1 日在華盛頓法庭接受檢方訊問。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統川普於今年大選失利，雖然有關訴訟仍在進行，但幾乎已無翻盤可能，距離開白宮的日子越來越近，即將褪下光環的第一家庭，麻煩似乎也不少。川普最疼愛的女兒伊凡卡( Ivanka Trump )，因被指控曾於 4 年前挪用慈善資金幫助父親競選，而遭民事起訴，並於當地 1 日在華盛頓法庭接受檢方訊問。
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綜合《 CNN 》等外媒報導，負責本案的檢察總長拉辛（ Karl Racine ）在文件中提到，川普家族經營房地產生意獲得豐厚利潤，但另外還涉嫌過度花用善款收入，例如透過「總統就職委員會」( Presidential Inaugural Committee )的免稅非營利組織，募得大量資金，並濫用其中逾 100 萬美元（約 2850 萬元台幣），光是付給川普家租用自有飯店做為就職派對場地的費用，就高達 70 萬美元（約 2000 萬元台幣）場地費用，嚴重超過合理金額。
拉辛指控，當地法律明確要求，非營利組織必須將資金用於公共目的，而非為了造福個人或公司。

當地檢調單位追蹤此案已有一段時間，過去幾週已陸續安排案件相關證人赴法庭宣誓作證。除了伊凡卡之外，檢調也對第一夫人梅蘭妮亞( Melania Trump )、前任就職委員會副主席蓋茲( Rick Gates )發出傳票，要求交出文件資料。

拉辛又指出，當時「總統就職委員會」負責活動規畫的史蒂芬妮‧沃可夫( Stephanie Winston Wolkoff )曾反對以比市價高出一倍的價格租用川普飯店，但後來委員會還是沒有更改租借合約。

對此「川普組織」( Trump Organization )的總顧問艾倫·加頓（ Alan Garten ）則回應道，川普家的女性唯一有參與到的就是聯繫各方，並指示飯店收取「公平的市場價格」。
 
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