影／土狗「黑妹」偵查立功　桃檢調破高級農舍詐騙機房

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集團中成員陳姓嫌犯每月砸下6萬元高價租金，在龍潭地區租下豪宅農舍作為詐騙機房，經過法務部調查局中機站、桃園市調處會同龍潭、楊梅警分局等單位接獲情資，這處位於龍潭區福龍一路的高級農舍，門窗經常被黑色布幔遮住，並鮮少有人員進出，經過一個多月的蒐證後向桃檢報請指揮偵辦，聲請搜索票與拘票，上個月底衝入農舍查獲29歲陳姓男子等12人到案。
陳姓男子除了花重金租豪宅農舍作為機房之外，還聘請專人料理三餐，為躲避檢警查緝及行蹤曝光，還將農舍四周裝設監視器並用黑布將門窗遮掩，只要發現屋外有些許動靜，還會派員牽著一隻柯基犬出外假裝遛狗，實則進行偵察巡邏，但警方發現後也反制請來一隻土狗「黑妹」在附近配合警員佯裝散步進行蒐證。
除了派出柯基犬出外偵察，陳男還在屋內供奉財神祈求平安，但調查人員衝入農舍後，陳男等人立即以榔頭敲破犯案用IPhone手機與電腦企圖湮滅證據，現場查獲12名成員，查扣手機、電腦、電話卡、監視器、現金等證物。
全案經檢察官偵訊完畢後認被告等人涉犯刑法第 339條之4加重詐欺、組織犯罪條例等犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及反覆實施詐欺犯罪之虞，諭知 1人交保並向法院聲請羈押11人，其中10人羈押禁見，1人交保新臺幣8萬元候傳。