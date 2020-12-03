醫院也可以很美！台大生醫公共藝術療癒病患與家屬的心

台大醫院新竹生醫分院為慶祝開院滿週年，舉辦「生命之華公共藝術展覽」院慶系列活動，讓藝術創作躍然於民眾眼前，成為兼具視覺與心靈饗宴的美感之旅。

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▲台大醫院新竹生醫分院舉辦「生命之華公共藝術展覽」院慶系列活動，讓藝術創作躍然於民眾眼前。(圖/記者金祐妤翻攝,109.12.3）

× ▲台大醫院新竹生醫分院舉辦「生命之華公共藝術展覽」院慶系列活動，讓藝術創作躍然於民眾眼前。(圖/記者金祐妤翻攝,109.12.3）

台大新竹生醫分院長余忠仁表示、現代醫療已走向一個全人醫療的新趨勢，不僅治療疾病，更關注身心的整體平衡，這次策畫多件公共藝術作品在醫院大廳展出，為生醫分院帶來煥然一新的藝術感受。

余忠仁表示，

《

生命之華

》

公共藝術系列作品，邀請8位國內外知名藝術家，創作19組公共藝術作品，將藝術融入環境，作品佈置於院區六個樓層及一樓戶外空間，為院區帶來全新的藝術氛圍，溫暖激勵病患、家屬及醫護人員的心，也帶來舒緩、安定、勇氣與希望。

19組作品創作應用的媒材十分多元，體現作品帶出的環境氛圍及感染力，如藝術家姜憲明與陳麗杏夫婦在醫院院區入口以不鏽鋼烤漆打造的地標作品《平安平安》、《愛在綻放》；黃裕智於一樓挑空大廳中設置手工銅線編織作品，包括閃耀蔓生的《竹塹風華》及一、二樓候診區的《春曉、夏朗、秋濛、冬藏》；吳少英在病房區等候室的壁面藝術微噴作品《初春》、《大暑》、《秋分》及8分鐘錄像藝術《二十四節氣》。

▲台大醫院新竹生醫分院舉辦「生命之華公共藝術展覽」院慶系列活動，讓藝術創作躍然於民眾眼前。(圖/記者金祐妤翻攝,109.12.3）