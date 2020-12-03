醫院也可以很美！台大生醫公共藝術療癒病患與家屬的心

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台大新竹生醫分院長余忠仁表示、現代醫療已走向一個全人醫療的新趨勢，不僅治療疾病，更關注身心的整體平衡，這次策畫多件公共藝術作品在醫院大廳展出，為生醫分院帶來煥然一新的藝術感受。
余忠仁表示，《生命之華》公共藝術系列作品，邀請8位國內外知名藝術家，創作19組公共藝術作品，將藝術融入環境，作品佈置於院區六個樓層及一樓戶外空間，為院區帶來全新的藝術氛圍，溫暖激勵病患、家屬及醫護人員的心，也帶來舒緩、安定、勇氣與希望。
19組作品創作應用的媒材十分多元，體現作品帶出的環境氛圍及感染力，如藝術家姜憲明與陳麗杏夫婦在醫院院區入口以不鏽鋼烤漆打造的地標作品《平安平安》、《愛在綻放》；黃裕智於一樓挑空大廳中設置手工銅線編織作品，包括閃耀蔓生的《竹塹風華》及一、二樓候診區的《春曉、夏朗、秋濛、冬藏》；吳少英在病房區等候室的壁面藝術微噴作品《初春》、《大暑》、《秋分》及8分鐘錄像藝術《二十四節氣》。
此外，還有來自以色列的大衛．葛斯坦(David Gerstein )在中央電梯旁的《彩蝶翩翩》金屬雕塑作品；鄧惠芬於院內日光室牆面打造的《花漾四季》瓷板作品、及曾士彥以《美好．日光》為主題，整體規劃3F、4F、5F日光室，創作主題沙發茶几等；B1天井則是蔡文慶黃銅片鑲嵌花草造形的弧形花崗石雕座椅裝置《草葉集》等。
策畫人陳惠婷表示，在醫院設置公共藝術，主要是希望透過藝術品，提振病人的信心與希望，也讓藝術品，轉移病患注意力，不要想著病痛，而是能從藝術欣賞過程中，放鬆心情。