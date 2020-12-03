金門林務所試驗「水寶盆」成效良好 苗木存活率高達七成
金門林務所試驗「水寶盆」成效良好 苗木存活率高達七成
記者蔡若喬/金門報導
calendar_today2020-12-03 18:04:45
極端氣候影響，今年金門縣降雨未達往年一半，金門縣林務所為解決林務灌溉問題，學習利用「水寶盆」，除節省用水量與人力，也可望提高存活率。
金門林務所近幾年選定的造林地，多以排雷區、火燒跡地或其他惡地區域為主，屬於海岸地區的防風林。所長鐘立偉表示，第一線植樹造林，能舒緩狂風、沙塵，對居家與農作物的侵害；失去防風林的海岸線，少了自然的屏障，砂石流失等情況就會加劇，造林發揮防風定沙等公益功能。只是今年缺水情況嚴重，水資源日益珍稀，林務所表示，日前邀請水寶盆研發團隊慈心有機農業發展基金會種樹總監程禮怡、仁舟社會企業總經理王文蘭種等人，分享水寶盆在台灣海岸造林經驗與操作模式，而鐘立偉也要求所內各外勤組隊代表，重新學習各項育林學基本概念，檢討過去造林績效較差的場域，重新認知可能的問題及改善方式。林務所還今年5月於歐厝、嚨口兩處造林地，測試水寶盆在金門海岸造林的適性，經過半年觀察，目前試驗的300株幼苗，初估存活率達7成以上，且林木在目前缺水期仍能維持基本的成長，證實水寶盆於金門使用，確實有助於提升苗木存活率。