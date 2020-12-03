影／捲入桃色風波　邱建富：感謝司法還我公道

民進黨彰化縣黨部主委、彰化市前市長邱建富捲入桃色風波，歷經紛擾，邱建富今（3）日公開說明，是有人要阻止他參選縣長才擺設一場桃色風暴，他被提告的利用權勢猥褻案地檢署已做出不起訴處分，邱建富說，2022縣市長選舉將至，民進黨須團結一致，希望事件到此為止。

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▲民進黨彰化縣黨部主委、彰化市前市長邱建富捲入桃色風波，邱建富秀出手機內容2020年6月間胡姓女子向他威脅，要匯給她50萬元。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 03）

× ▲民進黨彰化縣黨部主委、彰化市前市長邱建富捲入桃色風波，邱建富秀出手機內容2020年6月間胡姓女子向他威脅，要匯給她50萬元。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 03）

前彰化市長，現任民進黨彰化縣黨部主委邱建富在競選黨職期間，被胡姓女網友控告需索電話做愛，邱建富他今（3）日出面說明，強調與胡女是不曾見面的網友，對方遭人操控要中斷他的政治生涯。

邱建富強調自己為了黨內和諧與團結，長期忍受爆料者的無理取鬧，今(3)日特別站出來，除感謝檢查官查清事實的同時，更是不希望這些被刻意捏造的謠言繼續傳播，同時面對即將到來的2022縣市長選舉，邱建富呼籲此時黨內不應分裂，需團結一致讓民進黨在彰化重返執政。

▲邱建富他認為只有適時站出來清楚公開說明才能消弭惡意謠言，同時也希望黨內的同志們不要被謠言所分裂。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 03）

× ▲邱建富他認為只有適時站出來清楚公開說明才能消弭惡意謠言，同時也希望黨內的同志們不要被謠言所分裂。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 03）

邱建富指出，若干有心人士在今年初於鹿港舉辦的總統感恩餐會以「邱建富大請客，魏明谷來付錢」的不實標題抹黑，他為了維護黨部和自己的名譽提告，最後也因為對方當庭認錯，在不願意浪費司法資源決定撒告，但沒想到隨即又再度被刻意抹黃，中傷他與一名胡姓女子曖昧亂搞，甚至刻意編造邱建富還有三妻四妾被告猥褻罪。

邱建富說，2020年6月間胡姓女子向他威脅，「如要守住政治生涯必須要匯給她50萬元！」並清楚表明「有人派她來」讓邱建富身敗名裂無法參選縣長，勒索不成後胡女遂於8月間投訴某周刊爆料，雖然司法最後還自己清白，但身心早已受盡折磨，並公開不起訴處分書，以示清白。

邱建富強調，所有針對他的抹黑、抹黃甚至抹紅，都是在自己想競選主委連任時所遭受的不實指控，但為了黨內的團結和大局，也為了顧及個人的聲譽，他認為只有適時站出來清楚公開說明才能消弭惡意謠言，同時也希望黨內的同志們不要被謠言所分裂，繼續為彰化為黨奮鬥打拼。

針對「吹哨者」民進黨彰化縣黨部執委劉玲惠、蔡金蓮在今年5月13日舉發邱建富私生活不檢點，近日被送彰化縣評委會處以停權兩年處分，兩人2日由10多位黨員陪同，到縣黨部前舉牌抗議，質疑遭「秋後算帳」，是派系惡鬥。

民進黨彰化縣黨部評委會召集人洪世延今天表示，評委會不分派系，就事論事，都是依照評議裁決條例裁處，會議當時部分評委認為兩人都是資深幹部卻大肆喧染，浪費司法資源，對黨有很大傷害，會議中說明雖解釋是依照周刊內容才糾眾要邱主委下台，但事實上在周刊8月報導前，風波就已開始，態度明顯藐視評委會，最後多數評委要求停權2年，少數評委沒有意見，才做出處分。