2原因疫情下經濟逆勢成長！經濟學人：台重返四小龍榮光

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2原因疫情下經濟逆勢成長！經濟學人：台重返四小龍榮光

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-12-04 06:40:30

▲新冠肺炎席捲全球，不僅造成上百萬條人命逝去，亦對各國經濟造成嚴重打擊，而台灣雖然也受到疫情影響，但防疫表現多次受到國際社會肯定。（示意圖／翻攝Pexels）
▲新冠肺炎席捲全球，不僅造成上百萬條人命逝去，亦對各國經濟造成嚴重打擊，而台灣雖然也受到疫情影響，但防疫表現多次受到國際社會肯定。（示意圖／翻攝Pexels）
新冠肺炎席捲全球，不僅造成上百萬條人命逝去，亦對各國經濟造成嚴重打擊，難以渡過漫漫長冬。台灣雖然也受到疫情影響，但防疫表現多次受到國際社會肯定，現在又有外媒專文報導，分析台灣於疫情陰霾下，經濟能逆勢成長、重返榮光的主要原因。
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外媒《經濟學人》 2 日刊載一篇報導，標題是《 Covid-19 重創全球經濟，但不包括台灣》，內容提到， 3 年前曾有著名學者因企業外移、工資停滯、人口老化等原因，宣稱台灣經濟「瀕臨死亡」，也離過去的榮光越來越遠；然而，台灣卻在 2020 年將時光倒轉，再度成為全球成長最快的經濟體之一，彷彿重返「亞洲四小龍」時的經濟榮景，這在全球普遍處於衰退的時刻實屬罕見，雖然還須深究亮麗數字背後，是代表台灣經濟再起的起點，或只是下行趨勢中的曇花一現。
▲今年受到新冠疫情衝擊，全球許多國家都陷入經濟危機，大量商家或餐廳接連倒閉。突圍近日紐約曼哈頓宣布結束營業的空店鋪。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年受到新冠疫情衝擊，全球許多國家都陷入經濟危機，大量商家或餐廳接連倒閉。突圍近日紐約曼哈頓宣布結束營業的空店鋪。（圖／美聯社／達志影像）
至於台灣經濟在疫情中逆勢成長的原因，《經濟學人》分析有 2 大關鍵。其一是台灣政府從一開始就對不明原因的肺炎保持高度警惕，超前部署，藉由嚴謹的接觸者追蹤工作、全民戴口罩政策等，使台灣成為全球唯一沒有實施嚴格封鎖，卻成功對抗疫情的國家，民眾生活並未受到顯著影響，甚至零售業、餐廳的營收還高過去年同期。

其二，電子產品佔了台灣出口的 1/3 ，即便因疫情來襲，許多公司都實施在家工作的措施，但平板電腦、耳機等產品也因此銷售急增，所以即使 2020 年全球貿易額預估將萎縮 10% ，台灣的出口額卻能逆勢增長近 5% 。

文章也指出，雖然前述優勢會隨著疫情逐漸平緩而消失，但台灣也受惠於美中關係緊張，台商為了避免美國加徵的高額關稅，而陸續將投資從中國移回台灣，當中不乏知名大廠，台灣去年的固定資產投資破 4 兆台幣創史上新高，今年有望再次突破。

儘管部份民意擔心美中角力將在拜登（ Joe Biden ）上台後改變，但報導引述台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德的看法，認為台企會繼續在中國以外的地方多角化經營，台商將持續回流。作者也不忘提醒民眾，今年亮眼的表現有助於台灣人增長自信，但切勿只停留在本年度的成績，畢竟兩岸之間經濟仍有互相倚賴之處，僅一年的經濟成長並不足以使台灣更接近目標，仍須更留心長期經濟規劃。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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