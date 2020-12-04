2原因疫情下經濟逆勢成長！經濟學人：台重返四小龍榮光

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至於台灣經濟在疫情中逆勢成長的原因，《經濟學人》分析有 2 大關鍵。其一是台灣政府從一開始就對不明原因的肺炎保持高度警惕，超前部署，藉由嚴謹的接觸者追蹤工作、全民戴口罩政策等，使台灣成為全球唯一沒有實施嚴格封鎖，卻成功對抗疫情的國家，民眾生活並未受到顯著影響，甚至零售業、餐廳的營收還高過去年同期。
其二，電子產品佔了台灣出口的 1/3 ，即便因疫情來襲，許多公司都實施在家工作的措施，但平板電腦、耳機等產品也因此銷售急增，所以即使 2020 年全球貿易額預估將萎縮 10% ，台灣的出口額卻能逆勢增長近 5% 。
文章也指出，雖然前述優勢會隨著疫情逐漸平緩而消失，但台灣也受惠於美中關係緊張，台商為了避免美國加徵的高額關稅，而陸續將投資從中國移回台灣，當中不乏知名大廠，台灣去年的固定資產投資破 4 兆台幣創史上新高，今年有望再次突破。
儘管部份民意擔心美中角力將在拜登（ Joe Biden ）上台後改變，但報導引述台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德的看法，認為台企會繼續在中國以外的地方多角化經營，台商將持續回流。作者也不忘提醒民眾，今年亮眼的表現有助於台灣人增長自信，但切勿只停留在本年度的成績，畢竟兩岸之間經濟仍有互相倚賴之處，僅一年的經濟成長並不足以使台灣更接近目標，仍須更留心長期經濟規劃。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。