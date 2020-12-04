外媒揭3中企走後門取病毒檢測權！品質差、延誤而釀疫情

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嚴重的是，前述 3 間公司提供的檢測工具有所缺陷，病毒測試難以有效進行，以今年 1 月 5 日至 17 日為例，這段時間中國沒有報告任何新增確診，但疫情回溯性數據卻顯示，這段期間有數百人被感染。
報導指出，上海捷諾生物、上海輝睿生物科技有限公司、上海伯杰醫療科技公司在當地的規模、從事病毒檢測組製造的名氣都不算大，卻因與疾控中心官員有聯繫，得以靠金錢取得檢測組的設計及分發權。其中上海伯杰醫療科技有限公司甚至成立僅 3 年，員工不到百人，而許多比它們知名的公司卻都沒有為這次疫情製造篩劑。
美國外交關係委員會全球衛生高級研究員黃彥中表示，由於中國只有 3 間公司提供篩劑，測試能力非常有限，導致病例和死亡人數增加。《美聯社》的採訪和文件顯示，當地的公衛系統從上到下，「走後門」聯繫的文化在檯面下相當盛行。據 3 位知情人士說，中疾控在這次疫情中敲定了技術轉讓協議，將檢測設計交給上海公司，但對如何選擇的過程則一直保密；同時，地方疾控中心的工作人員也被告知，他們必須將患者樣品送到北京的指定實驗室進行全面測試，而非自行檢測及通報病例，過程複雜且耗時，結果導致當地疾控中心的人員連續數週難以確認新病例，直到 1 月 14 日放寬上述規定後，當地病例才開始增多。
報導提到，目前不知道這 3 間公司是否觸犯中國法律，但恐怕已涉及賄賂問題，中國外交部和國家衛生健康委員會則未對此事發表回應。不過《美聯社》也不忘提到其他國家在防疫上的疏失，如美國的抗疫工作就出現了比中國更長的延誤，並引述部分不同意見，認為這 3 間公司也有可能是基於災害期間的緊急特殊法律被授權製造檢測用品，在危機中情況可能有所不同，仍須更多證據與時間判斷。
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